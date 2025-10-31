02 . Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Основные сведения

04 . Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Решение задач

08 . Функция y = √x. Её свойства и график

09 . Функция y = √x. Её свойства и график. Решение задач

13 . Преобразование выражений с корнями (вынесение множителя из-под знака корня)

14 . Преобразование выражений с корнями (внесение множителя под знак корня)

15 . Преобразование, упрощение выражений с корнями

16 . Преобразование и упрощение более сложных выражений с корнями

13 мин