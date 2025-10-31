01 . Степень с отрицательным показателем

02 . Преобразование выражений с корнями (вынесение множителя из-под знака корня)

03 . Преобразование выражений с корнями (внесение множителя под знак корня)

06 . Преобразование и упрощение более сложных выражений с корнями

13 мин