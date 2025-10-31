Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими дробями
01. Основные понятия
02. Виды чисел
30 мин
03. Основное свойство алгебраической дроби
04. Основное свойство алгебраической дроби (продолжение)
05. Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями
06. Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями (более сложные случаи)
07. Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями (основные правила, простейшие случаи)
08. Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями (более сложные случаи)
09. Разложение знаменателя на множители при сложении и вычитании алгебраических дробей
10. Задачи на сложение и вычитание дробей
11. Умножение и деление алгебраических дробей
12. Возведение алгебраической дроби в степень
13. Дробно-рациональные выражения
28 мин
14. Основные сведения о рациональных выражениях и их преобразованиях
15. Преобразование рациональных выражений
16. Преобразование более сложных рациональных выражений
17. Первые представления о решении рациональных уравнений
18. Решение рациональных уравнений
19. Степень с отрицательным показателем
21 мин
20. Практика. Виды чисел. Упрощение рациональных выражений
24 мин
21. Текстовые задачи
38 мин