Search
Библиотека InternetUrok.ruАлгебра, 8 класс Тема 1. Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими дробями
Назад

Алгебраические дроби. Арифметические операции над алгебраическими дробями

Тема 1

01. Основные понятия

02. Виды чисел

30 мин

03. Основное свойство алгебраической дроби

04. Основное свойство алгебраической дроби (продолжение)

05. Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями

06. Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями (более сложные случаи)

07. Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями (основные правила, простейшие случаи)

08. Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями (более сложные случаи)

09. Разложение знаменателя на множители при сложении и вычитании алгебраических дробей

10. Задачи на сложение и вычитание дробей

11. Умножение и деление алгебраических дробей

12. Возведение алгебраической дроби в степень

13. Дробно-рациональные выражения

28 мин

14. Основные сведения о рациональных выражениях и их преобразованиях

15. Преобразование рациональных выражений

16. Преобразование более сложных рациональных выражений

17. Первые представления о решении рациональных уравнений

18. Решение рациональных уравнений

19. Степень с отрицательным показателем

21 мин

20. Практика. Виды чисел. Упрощение рациональных выражений

24 мин

21. Текстовые задачи

38 мин

06. Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями (более сложные случаи)