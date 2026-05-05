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Повторение курса математики. Решение задач

Тема 4

01. Повторение. Решение текстовых задач

42 мин

02. Повторение. Работа с графиками и диаграммами. Теория вероятностей, комбинаторика

1 ч 0 мин

03. Повторение. Преобразование и вычисление значений выражений

1 ч 19 мин

04. Повторение. Решение уравнений. Задачи, сводящиеся к решению уравнений и неравенств

1 ч 5 мин

05. Повторение. Решение задач по планиметрии

1 ч 0 мин

06. Повторение. Производная и первообразная

1 ч 7 мин

07. Повторение. Решение простых задач по стереометрии

1 ч 0 мин

08. Повторение. Решение сложных уравнений и систем

1 ч 41 мин

09. Повторение. Решение сложных задач по стереометрии

48 мин

10. Повторение. Решение сложных неравенств и их систем

1 ч 26 мин

11. Повторение. Решение сложных задач по планиметрии

53 мин

12. Повторение. Решение сложных практических задач

1 ч 14 мин

13. Повторение. Решение заданий с параметром

32 мин

14. Повторение. Решение различных задач

48 мин

15. Закрепление пройденного материала. Решение варианта ЕГЭ

46 мин

06. Повторение. Производная и первообразная

Обсуждение

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Физический и геометрический смысл производной

Для решения этих задач нам понадобится следующее:

Физический смысл: , .

Геометрический смысл: .

Таблица производных

Решим несколько примеров.

Задача

Материальная точка движется прямолинейно по закону  (где  – расстояние от точки отсчета в метрах,  – время в секундах, измеренное с начала движения). Найдите её скорость в (м/с) в момент времени .

Ответ: .

Задача

Материальная точка движется прямолинейно по закону  (где – расстояние от точки отсчета в метрах,  – время в секундах, измеренное с начала движения). В какой момент времени (в секундах) ее скорость была равна ?

Ответ: .

Задача

Прямая  является касательной к графику функции . Найдите абсциссу точки касания.

Уравнение касательной: .

Ответ: .

Задача

На рисунке изображен график функции  и касательная к нему в точке с абсциссой . Найдите значение производной функции  в точке .

Согласно геометрическому смыслу производной, .

Рассмотрим .

Ответ: 2.

Задача

На рисунке изображен график функции  и касательная к нему в точке с абсциссой . Найдите значение производной функции  в точке .

Согласно геометрическому смыслу производной, .

Найдем тангенс смежного с ним угла : , .

Ответ: .

Задача

На рисунке изображен график функции . Прямая, проходящая через начало координат, касается графика этой функции в точке с абсциссой 8. Найдите .

Касательная проходит через точки  и .

Ответ: 1,25.

Задача

На рисунке изображен график производной функции . Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику  параллельна прямой  или совпадает с ней.

Ответ: 5.

Задача

На рисунке изображен график производной функции . Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику  параллельна оси абсцисс или совпадает с ней.

Ответ: .

Задача

Прямая  является касательной к графику функции . Найдите , учитывая, что абсцисса точки касания больше 0.

Уравнение касательной: .

Ответ: .

Задача

На рисунке изображён график функции, к которому проведены касательные в четырех точках.

Ниже указаны значения производной в данных точках. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной в ней.

ТОЧКИ

ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ

А)

Б)

В)

Г)

1)

2)

3)

4)

В т.  и  , так как в т.  угол больше, чем в т. , то А-2, Г -3. В т.  и  . В т. угол больше, чем в т.  Б -4, В -1.

Ответ: А-2, Б-4, В-1, Г-3.

Применение производной к исследованию функций

Рассмотрим применение производной к исследованию функций. Напомним, что если , то функция возрастает, а если , то убывает.

Если  и в точке  производная меняет знак, то  – точка локального минимума или максимума функции.

Решим несколько примеров.

1. На рисунке изображен график функции  и двенадцать точек на оси абсцисс: , , , , . В скольких из этих точек производная функция  отрицательна?

Производная отрицательна, если  убывает: , , , , , , .

Ответ: .

Задача

На рисунке изображен график функции , определенной на интервале . Определите количество целых точек, в которых производная функция положительна.

Производная положительна, когда  возрастает:  при , .

На концах отрезка произв. равна 0.

; ; ;

Ответ: .

Задача

На рисунке изображен график функции , определенной на интервале . Найдите количество точек, в которых касательная к графику функция параллельна прямой  или совпадает с ней.

 – горизонтальная прямая точки максимума и минимума.

Ответ: .

Задача

На рисунке изображен график производной функции , определенной на интервале . В какой точке отрезка  принимает наименьшее значение?

 возрастает при . Значит, наименьшее значение на промежутке  функция принимает в точке .

Задача

На рисунке изображен график производной функции , определенной на интервале . Найдите количество точек минимума функции  на отрезке .

Точка минимума: , производная меняет знак с минуса на плюс.

 в точках ; ; ; .

Точки минимума: ; .

Ответ: .

Задача

На рисунке изображен график  производной функции  и восемь точек на оси абсцисс: , , , , . В скольких из этих точек функция  убывает?

 убывает, когда : , , , , .

Ответ: .

Задача

На рисунке изображен график функции  и отмечены точки , , , . В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите эту точку.

В точке  касательная образует острый угол, значит, .

В точках ,  угол тупой, значит, .

В точке  касательная параллельна , значит, .

Наименьшее значение может быть в точке  и .

В точке  угол наклона больше, чем в точке , значит, наименьшее значение производная принимает в точке .

Ответ: .

Задача

Функция  определена и непрерывна на отрезке . На рисунке изображен график ее производной. Найдите точку , в которой функция принимает наименьшее значение, если .

Наименьшее значение функция может принимать в точке минимума 3 мм на концах отрезка: ; .

По условию, . Значит, наименьшее значение может быть или в точке 5 или в точке 3. На промежутке  производная положительна, значит, функция возрастает. Тогда наши значения функция принимает в точке 3.

Ответ: .

Задача

На рисунке изображен график функции . Числа , , ,  и  задают на оси  четыре интервала. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу характеристику функции или её производной.

ТОЧКИ

ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ

А)

Б)

В)

Г)

 

1) производная отрицательна на всём интервале

2) производная положительна в начале интервала и отрицательна в конце интервала

3) функция отрицательна в начале интервала и положительна в конце интервала

4) производная положительна на всём интервале

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам.

На  функция сначала растет, а затем убывает, следовательно, производная сначала положительна, а затем отрицательна: А) -2.

На  функция убывает, значит, производная отрицательная Б)-1.

На  функция отрицательна, а затем положительна В) -3.

На  функция возрастает, значит, производная положительна Г) -4.

Задача

На рисунке изображен график функции  и отмечены точки , ,  и оси . Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке характеристику функции и её производной.

Ниже указаны значения производной в данных точках. Пользуясь графиком в соответствии каждой точке значение производной в ней.

ТОЧКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ИЛИ ПРОИЗВОДНОЙ

А)

Б)

В)

Г)

1) Производная отрицательна, функция положительна.

2) Производная положительна, функция отрицательна.

3) Функция отрицательна, производная отрицательна.

4) Функция положительна, производная равна 0

 

А-1, Б-3, В-2, Г-4.

Максимум и минимум (степенные и иррациональные функции)

Рассмотрим несколько примеров на нахождение максимума или минимума для степенных и иррациональных функций.

1. Найдите точку максимума функции .

Критические точки: .

Ответ: .

2. Найдите наименьшее значение функции  на отрезке .

Критические точки: .

Наименьшее значение на отрезке  функции принимает в точке 4. .

3. Найдите наименьшее значение функции  на отрезке :  .

На отрезок наименьшее значение - в точке 4.

Ответ: .

4. Найдите наибольшее значение функции  на отрезке .

Критические точки: .

Наибольшее значение на отрезке  в точке .

Ответ: .

5. Найдите точку минимума функции .

:

Критические точки: .

Ответ: .

6. Найдите точку максимума функции .

:

Критические точки .

 не входит в .

7. Найдите точку максимума функции .

.

Ответ: .

8.Найдите точку максимума функции .

1) :

Критические точки: и .

2)

Ответ: .

Максимум и минимум (показательные, логарифмические и тригонометрические функции)

Решим несколько примеров на нахождение максимума и минимума показательных, логарифмических и тригонометрических функций.

1. Найдите наименьшее значение функции  на отрезке .

Критическая точка .

Наименьшее значение на отрезке  в точке 7: .

2. Найдите наименьшее значение функции , на отрезке .

Критические точки ; .

На отрезке  наименьшее значение в точке .

3. Найдите наименьшее значение функции на отрезке .

:

Критические точки: ,  не входят в .

На  наименьшее значение в точке .

4. Найдите наибольшее значение функции  на отрезке .

: ,

Критические точки: ,  – не входят в .

На  наибольшее значение достигается в точке .

5.Найдите точку максимума функции .

:

Критические точки: , .

6. Найдите наибольшее значение функции на отрезке .

Критические точки: .

,

На отрезке .

7. Найдите наименьшее значение функции  на отрезке .

: ,

Критические точки: .

 – не входит в .

На отрезке .

,

,

8. Найдите точку максимума функции , принадлежащую промежутку .

Критические точки: , .

, ,

Промежуток  прим. только .

Ответ: 1,5.

9. Найдите наименьшее значение функции .

:

1)

Критическая точка: .

2)

10. Найти точку минимума функции .

1)

Критические точки: , .

2)

Равенство достигается в точке .

Первообразная

Рассмотрим примеры с первообразными. Для их решения нам понадобится определение и свойства первообразной.

Определение и свойства неопределённого интеграла: все множество первообразных функции  называется неопределенным интегралом этой функции и обозначается .

Выражение  называют подынтегральным выражением, а – подынтегральной функцией. Подынтегральное выражение представляет собой дифференциал функции .

Действие нахождения неизвестной функции по заданному ее дифференциалу называется неопределенным интегрированием, потому что результатом интегрирования является не одна функция , а множество ее первообразных .

Cвойства неопределенного интеграла (свойства первообразной):

1. .

Производная результата интегрирования равна подынтегральной функции.

2. .

Неопределенный интеграл дифференциала функции равен сумме самой функции и произвольной константы.

3. , где  – произвольная константа.

Коэффициент можно выносить за знак неопределенного интеграла.

4. .

Неопределенный интеграл суммы/разности функций равен сумме/разности неопределенных интегралов функций.

Таблица первообразных

1. 

8.

2. 

9.

3. 

10.

4. , ,

11. ,

5. 

12.

6. 

13. ,

7. 

14.

Определение и свойства определённого интеграла

К понятию определенного интеграла нас подводит рассмотрение задачи о вычислении площади криволинейной трапеции. Рассматривается непрерывная неотрицательная функция  на отрезке , этот отрезок разбивается на  равных частей точками , и соответствующая площадь криволинейной трапеции приближенно представляется суммой площадей элементарных прямоугольников.

Далее делается предположение, что значение этого выражения стремится к некоторому числу  при бесконечном увеличении количества точек разбиения отрезка . В итоге это предположение обобщается для любой непрерывной на отрезке функции (не обязательно неотрицательной) и число  называется определенным интегралом. Можно сказать, что к понятию определенного интеграла мы подходим в геометрическом смысле.

Свойства определенного интеграла

1. Для функции , определенной при , справедливо равенство . То есть значение определенного интеграла с совпадающими пределами интегрирования равно нулю.

2. Для интегрируемой на отрезке  функции выполняется .

3.  для интегрируемых на отрезке  функций  и .

4. Постоянный множитель можно выносить за знак определенного интеграла. То есть для интегрируемой на отрезке  функции  и произвольного числа  справедливо равенство .

5. Пусть функция  интегрируема на интервале , причем , , , тогда .

6. Если функция интегрируема на отрезке , то она интегрируема и на любом внутреннем отрезке .

7. Если функция  интегрируема на отрезке  и  для любого значения аргумента , то .

8. Пусть функция  интегрируема на отрезке , тогда справедливо неравенство .

Формула Ньютона – Лейбница

, где  – первообразная функция для функции .

Решим несколько примеров

1. На рисунке изображён график функции  – одной из первообразных некоторой функции , определенной на интервале . Пользуясь рисунком, определите количество решений уравнения  на отрезке .

, значит,  в точках экстремума  на отрезке  таких точек 10.

Ответ: .

2. На рисунке изображен график некоторой функции . Функция   – одна из первообразных функций . Найдите площадь закрашенной фигуры.

По геометрическому смыслу определенного интеграла: площадь закрашенной функции .

3.На рисунке изображен график некоторой функции . Пользуясь рисунком, вычислите определенный интеграл .

По геометрическому смыслу определенного интеграла:  – площадь трапеции.

Заключение

На этом уроке мы повторили решение задач с производными и первообразными. На следующем уроке повторим решение простых задач по стереометрии.

На этом наш урок окончен! Спасибо за внимание!

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Обсуждение