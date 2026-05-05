Физический и геометрический смысл производной

Для решения этих задач нам понадобится следующее:

Физический смысл: , .

Геометрический смысл: .

Таблица производных

Решим несколько примеров.

Задача

Материальная точка движется прямолинейно по закону (где – расстояние от точки отсчета в метрах, – время в секундах, измеренное с начала движения). Найдите её скорость в (м/с) в момент времени .

Ответ: .

Задача

Материальная точка движется прямолинейно по закону (где – расстояние от точки отсчета в метрах, – время в секундах, измеренное с начала движения). В какой момент времени (в секундах) ее скорость была равна ?

Ответ: .

Задача

Прямая является касательной к графику функции . Найдите абсциссу точки касания.

Уравнение касательной: .

Ответ: .

Задача

На рисунке изображен график функции и касательная к нему в точке с абсциссой . Найдите значение производной функции в точке .

Согласно геометрическому смыслу производной, .

Рассмотрим .

Ответ: 2.

Задача

На рисунке изображен график функции и касательная к нему в точке с абсциссой . Найдите значение производной функции в точке .

Согласно геометрическому смыслу производной, .

Найдем тангенс смежного с ним угла : , .

Ответ: .

Задача

На рисунке изображен график функции . Прямая, проходящая через начало координат, касается графика этой функции в точке с абсциссой 8. Найдите .

Касательная проходит через точки и .

Ответ: 1,25.

Задача

На рисунке изображен график производной функции . Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику параллельна прямой или совпадает с ней.

Ответ: 5.

Задача

На рисунке изображен график производной функции . Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику параллельна оси абсцисс или совпадает с ней.

Ответ: .

Задача

Прямая является касательной к графику функции . Найдите , учитывая, что абсцисса точки касания больше 0.

Уравнение касательной: .

Ответ: .

Задача

На рисунке изображён график функции, к которому проведены касательные в четырех точках.

Ниже указаны значения производной в данных точках. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной в ней.

ТОЧКИ ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ А) Б) В) Г) 1) 2) 3) 4)

В т. и , так как в т. угол больше, чем в т. , то А-2, Г -3. В т. и . В т. угол больше, чем в т. Б -4, В -1.

Ответ: А-2, Б-4, В-1, Г-3.

Применение производной к исследованию функций

Рассмотрим применение производной к исследованию функций. Напомним, что если , то функция возрастает, а если , то убывает.

Если и в точке производная меняет знак, то – точка локального минимума или максимума функции.

Решим несколько примеров.

1. На рисунке изображен график функции и двенадцать точек на оси абсцисс: , , , , . В скольких из этих точек производная функция отрицательна?

Производная отрицательна, если убывает: , , , , , , .

Ответ: .

Задача

На рисунке изображен график функции , определенной на интервале . Определите количество целых точек, в которых производная функция положительна.

Производная положительна, когда возрастает: при , .

На концах отрезка произв. равна 0.

; ; ;

Ответ: .

Задача

На рисунке изображен график функции , определенной на интервале . Найдите количество точек, в которых касательная к графику функция параллельна прямой или совпадает с ней.

– горизонтальная прямая точки максимума и минимума.

Ответ: .

Задача

На рисунке изображен график производной функции , определенной на интервале . В какой точке отрезка принимает наименьшее значение?

возрастает при . Значит, наименьшее значение на промежутке функция принимает в точке .

Задача

На рисунке изображен график производной функции , определенной на интервале . Найдите количество точек минимума функции на отрезке .

Точка минимума: , производная меняет знак с минуса на плюс.

в точках ; ; ; .

Точки минимума: ; .

Ответ: .

Задача

На рисунке изображен график производной функции и восемь точек на оси абсцисс: , , , , . В скольких из этих точек функция убывает?

убывает, когда : , , , , .

Ответ: .

Задача

На рисунке изображен график функции и отмечены точки , , , . В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите эту точку.

В точке касательная образует острый угол, значит, .

В точках , угол тупой, значит, .

В точке касательная параллельна , значит, .

Наименьшее значение может быть в точке и .

В точке угол наклона больше, чем в точке , значит, наименьшее значение производная принимает в точке .

Ответ: .

Задача

Функция определена и непрерывна на отрезке . На рисунке изображен график ее производной. Найдите точку , в которой функция принимает наименьшее значение, если .

Наименьшее значение функция может принимать в точке минимума 3 мм на концах отрезка: ; .

По условию, . Значит, наименьшее значение может быть или в точке 5 или в точке 3. На промежутке производная положительна, значит, функция возрастает. Тогда наши значения функция принимает в точке 3.

Ответ: .

Задача

На рисунке изображен график функции . Числа , , , и задают на оси четыре интервала. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу характеристику функции или её производной.

ТОЧКИ ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ А) Б) В) Г) 1) производная отрицательна на всём интервале 2) производная положительна в начале интервала и отрицательна в конце интервала 3) функция отрицательна в начале интервала и положительна в конце интервала 4) производная положительна на всём интервале

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам.

На функция сначала растет, а затем убывает, следовательно, производная сначала положительна, а затем отрицательна: А) -2.

На функция убывает, значит, производная отрицательная Б)-1.

На функция отрицательна, а затем положительна В) -3.

На функция возрастает, значит, производная положительна Г) -4.

Задача

На рисунке изображен график функции и отмечены точки , , и оси . Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке характеристику функции и её производной.

Ниже указаны значения производной в данных точках. Пользуясь графиком в соответствии каждой точке значение производной в ней.

ТОЧКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ИЛИ ПРОИЗВОДНОЙ А) Б) В) Г) 1) Производная отрицательна, функция положительна. 2) Производная положительна, функция отрицательна. 3) Функция отрицательна, производная отрицательна. 4) Функция положительна, производная равна 0

А-1, Б-3, В-2, Г-4.

Максимум и минимум (степенные и иррациональные функции)

Рассмотрим несколько примеров на нахождение максимума или минимума для степенных и иррациональных функций.

1. Найдите точку максимума функции .

Критические точки: .

Ответ: .

2. Найдите наименьшее значение функции на отрезке .

Критические точки: .

Наименьшее значение на отрезке функции принимает в точке 4. .

3. Найдите наименьшее значение функции на отрезке : .

На отрезок наименьшее значение - в точке 4.

Ответ: .

4. Найдите наибольшее значение функции на отрезке .

Критические точки: .

Наибольшее значение на отрезке в точке .

Ответ: .

5. Найдите точку минимума функции .

:

Критические точки: .

Ответ: .

6. Найдите точку максимума функции .

:

Критические точки .

не входит в .

7. Найдите точку максимума функции .

.

Ответ: .

8.Найдите точку максимума функции .

1) :

Критические точки: и .

2)

Ответ: .

Максимум и минимум (показательные, логарифмические и тригонометрические функции)

Решим несколько примеров на нахождение максимума и минимума показательных, логарифмических и тригонометрических функций.

1. Найдите наименьшее значение функции на отрезке .

Критическая точка .

Наименьшее значение на отрезке в точке 7: .

2. Найдите наименьшее значение функции , на отрезке .

Критические точки ; .

На отрезке наименьшее значение в точке .

3. Найдите наименьшее значение функции на отрезке .

:

Критические точки: , не входят в .

На наименьшее значение в точке .

4. Найдите наибольшее значение функции на отрезке .

: ,

Критические точки: , – не входят в .

На наибольшее значение достигается в точке .

5.Найдите точку максимума функции .

:

Критические точки: , .

6. Найдите наибольшее значение функции на отрезке .

Критические точки: .

,

На отрезке .

7. Найдите наименьшее значение функции на отрезке .

: ,

Критические точки: .

– не входит в .

На отрезке .

,

,

8. Найдите точку максимума функции , принадлежащую промежутку .

Критические точки: , .

, ,

Промежуток прим. только .

Ответ: 1,5.

9. Найдите наименьшее значение функции .

:

1)

Критическая точка: .

2)

10. Найти точку минимума функции .

1)

Критические точки: , .

2)

Равенство достигается в точке .

Первообразная

Рассмотрим примеры с первообразными. Для их решения нам понадобится определение и свойства первообразной.

Определение и свойства неопределённого интеграла: все множество первообразных функции называется неопределенным интегралом этой функции и обозначается .

Выражение называют подынтегральным выражением, а – подынтегральной функцией. Подынтегральное выражение представляет собой дифференциал функции .

Действие нахождения неизвестной функции по заданному ее дифференциалу называется неопределенным интегрированием, потому что результатом интегрирования является не одна функция , а множество ее первообразных .

Cвойства неопределенного интеграла (свойства первообразной):

1. .

Производная результата интегрирования равна подынтегральной функции.

2. .

Неопределенный интеграл дифференциала функции равен сумме самой функции и произвольной константы.

3. , где – произвольная константа.

Коэффициент можно выносить за знак неопределенного интеграла.

4. .

Неопределенный интеграл суммы/разности функций равен сумме/разности неопределенных интегралов функций.

Таблица первообразных

1. 8. 2. 9. 3. 10. 4. , , 11. , 5. 12. 6. 13. , 7. 14.

Определение и свойства определённого интеграла

К понятию определенного интеграла нас подводит рассмотрение задачи о вычислении площади криволинейной трапеции. Рассматривается непрерывная неотрицательная функция на отрезке , этот отрезок разбивается на равных частей точками , и соответствующая площадь криволинейной трапеции приближенно представляется суммой площадей элементарных прямоугольников.

Далее делается предположение, что значение этого выражения стремится к некоторому числу при бесконечном увеличении количества точек разбиения отрезка . В итоге это предположение обобщается для любой непрерывной на отрезке функции (не обязательно неотрицательной) и число называется определенным интегралом. Можно сказать, что к понятию определенного интеграла мы подходим в геометрическом смысле.

Свойства определенного интеграла

1. Для функции , определенной при , справедливо равенство . То есть значение определенного интеграла с совпадающими пределами интегрирования равно нулю.

2. Для интегрируемой на отрезке функции выполняется .

3. для интегрируемых на отрезке функций и .

4. Постоянный множитель можно выносить за знак определенного интеграла. То есть для интегрируемой на отрезке функции и произвольного числа справедливо равенство .

5. Пусть функция интегрируема на интервале , причем , , , тогда .

6. Если функция интегрируема на отрезке , то она интегрируема и на любом внутреннем отрезке .

7. Если функция интегрируема на отрезке и для любого значения аргумента , то .

8. Пусть функция интегрируема на отрезке , тогда справедливо неравенство .

Формула Ньютона – Лейбница

, где – первообразная функция для функции .

Решим несколько примеров

1. На рисунке изображён график функции – одной из первообразных некоторой функции , определенной на интервале . Пользуясь рисунком, определите количество решений уравнения на отрезке .

, значит, в точках экстремума на отрезке таких точек 10.

Ответ: .

2. На рисунке изображен график некоторой функции . Функция – одна из первообразных функций . Найдите площадь закрашенной фигуры.

По геометрическому смыслу определенного интеграла: площадь закрашенной функции .

3.На рисунке изображен график некоторой функции . Пользуясь рисунком, вычислите определенный интеграл .

По геометрическому смыслу определенного интеграла: – площадь трапеции.

Заключение

На этом уроке мы повторили решение задач с производными и первообразными. На следующем уроке повторим решение простых задач по стереометрии.

На этом наш урок окончен! Спасибо за внимание!