Повторение курса математики. Решение задач
01. Повторение. Решение текстовых задач
42 мин
02. Повторение. Работа с графиками и диаграммами. Теория вероятностей, комбинаторика
1 ч 0 мин
03. Повторение. Преобразование и вычисление значений выражений
1 ч 19 мин
04. Повторение. Решение уравнений. Задачи, сводящиеся к решению уравнений и неравенств
1 ч 5 мин
05. Повторение. Решение задач по планиметрии
1 ч 0 мин
06. Повторение. Производная и первообразная
1 ч 7 мин
07. Повторение. Решение простых задач по стереометрии
1 ч 0 мин
08. Повторение. Решение сложных уравнений и систем
1 ч 41 мин
09. Повторение. Решение сложных задач по стереометрии
48 мин
10. Повторение. Решение сложных неравенств и их систем
1 ч 26 мин
11. Повторение. Решение сложных задач по планиметрии
53 мин
12. Повторение. Решение сложных практических задач
1 ч 14 мин
13. Повторение. Решение заданий с параметром
32 мин
14. Повторение. Решение различных задач
48 мин
15. Закрепление пройденного материала. Решение варианта ЕГЭ
46 мин
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На этом уроке мы рассмотрим решение сложных задач по стереометрии. Начнём с решения различных задач на нахождение углов между прямыми и плоскостями.
Пример
Сторона правильной треугольной призмы равна . Высота призмы равна . Найдите угол между прямыми и .
Проведем через точку прямую .
. Следовательно, – искомый угол.
, так как это призма.
Прямая лежит в одной плоскости с , следовательно, эти прямые параллельны. .
Значит, четырехугольник – это параллелограмм. Следовательно, . Аналогично и с равенством этих сторон: (так как это параллелограмм), (так как это призма). Следовательно, , значит, четырехугольник – это параллелограмм. Так как сторона правильной треугольной призмы равна , то . А значит, четырехугольник является ромбом.
Так как призма правильная, то ребро , следовательно, .
Следовательно, по двум сторонам и углу между ними. Отсюда .
Из треугольника , по теореме Пифагора, найдем : .
Запишем теорему косинусов для треугольника и выразим из нее искомый угол: .
Ответ: .
Пример
На ребре куба отмечена точка так, что . Найдите угол между прямыми и .
Проведем прямую – искомый.
Пусть длина стороны куба .
Из , по теореме Пифагора, выразим : .
– диагональ куба.
Из , по теореме Пифагора, .
Найдем из по теореме косинусов: .
Ответ: .
Пример
В прямоугольном параллелепипеде , у которого , , . Найдите тангенс угла между плоскостью и прямой , проходящей через середины ребер и .
Плоскость , следовательно, угол между и равен искомому.
Напомним, что угол между прямой и плоскостью – угол между и .
– искомый.
Так как – это середина ребра , то .
Найдем , по теореме Пифагора, из прямоугольного : .
Найдем из прямоугольного : .
Ответ: .
Пример
В правильной треугольной пирамиде с основанием известны ребра и . Найдите угол, образованный плоскостью основания и прямой, проходящей через середины ребер и .
– равносторонний, следовательно, – медиана, высота, биссектриса.
– высота пирамиды .
Опустим перпендикуляр – (искомый угол).
, – середина . – средняя линия – середина .
Найдем из , по теореме Пифагора, .
По теореме Пифагора, из :
.
( – равносторонний, – радиус вписанной окружности)
Тогда .
Из : .
Ответ: .
Пример
В кубе найдите косинус угла между плоскостями и .
Угол между плоскостями – угол между перпендикулярами к линии пересечения плоскостей: (диагонали квадратов) – перпендикуляр к , а также высота, медиана, биссектриса , так как – середина .
Из точки восстановим перпендикуляр к стороне в : , – середина , значит, – средняя линия в треугольнике – середина (то есть – центр куба).
Пусть длина ребра равна : – равносторонний, сторона в этом треугольнике равна диагонали квадрата и равна .
– центр куба .
запишем теорему косинусов: .
Ответ: .
Пример
В правильной треугольной пирамиде с основанием точка – середина ребра , точка – середина ребра . Найдите угол между плоскостями и , если , .
В этой задаче необходимо найти угол между плоскостями, то есть угол между перпендикулярами к линии пересечения этих плоскостей.
Через проведем плоскость .
искомый угол равен углу между и .
– середина ; опустим ( – равносторонний – высота, медиана, биссектриса ). Но (так как – равнобедренный), значит, – искомый.
: .
Рассмотрим ( - основание апофемы грани ).
- середина (по условию), соответственно, .
, ,следовательно, – середина .
Поскольку – это центр треугольника в основании, то , следовательно, .
Запишем теорему косинусов для : .
Ответ: .
Рассмотрим решение задач на нахождение расстояния от точки до прямой и плоскости, между прямой и плоскостью.
Пример
В кубе все ребра равны . Найдите расстояние от точки до прямой .
Расстояние от точки до прямой – это длина перпендикуляра, опущенного из этой точки на прямую.
Расстояние от до – это высота .
– как диагональ квадрата.
– как диагональ куба.
– прямоугольный ().
Рассмотрим . Площадь прямоугольного треугольника находится как полупроизведение катетов, с другой стороны, площадь треугольника можно найти как половину произведения основания на высоту.
Ответ: .
Пример
В основании прямой треугольной призмы лежит равнобедренный прямоугольный треугольник с гипотенузой , равной ; высота призмы равна . Найдите расстояние от точки до плоскости , где – середина ребра .
Проведем .
– середина – средняя линия.
(, )
Тогда если , а также .
Искомое расстояние – .
– равнобедренный .
Рассмотрим . По теореме Пифагора, .
Выразим площадь данного треугольника через полупроизведение катетов и полупроизведение основания на высоту: .
Выразим : .
Ответ: .
Пример
В тетраэдре , все рёбра которого равны 1, найдите расстояние от точки до прямой, проходящей через точку и середину ребра .
Искомое расстояние – высота .
, - равносторонние, следовательно, как высоты равносторонних треугольников, .
Рассмотрим – это равнобедренный треугольник.
Из треугольника , по теореме Пифагора, .
Выразим площадь равнобедренного треугольника : .
Ответ: .
Пример
Отрезок – диаметр основания конуса, отрезок – образующая этого конуса и . Хорда основания составляет с прямой угол . Через проведено сечение конуса плоскостью, параллельной прямой . Найдите расстояние от центра основания конуса до плоскости сечения, если радиус основания конуса равен 1.
Опустим перпендикуляр к плоскости .
– равнобедренный лежит на высоте .
То есть, – высота в .
Найдем из .
– равносторонний (), как медиана, биссектриса и высота в правильном треугольнике.
Из , по теореме Пифагора, найдем : .
Рассмотрим . По теореме Пифагора, .
Выразим площадь данного треугольника через полупроизведение катетов и полупроизведение основания на высоту: .
Ответ: .
Пример
Дана правильная треугольная призма , все рёбра основания которой равны . Сечение, проходящее через боковое ребро и середину ребра , является квадратом. Найдите расстояние между прямыми и .
Пусть сечение – квадрат, его диагонали перпендикулярны: , по теореме о трех перпендикулярах, , значит, расстояние от до – это длина – перпендикуляр из точки – пересечения диагоналей квадрата , опущенный на .
Сторона равна высоте , .
В равнобедренном : , .
.
Ответ: .
Рассмотрим решение различных задач на нахождение площадей сечений и объёмов тел.
Пример
В прямоугольном параллелепипеде известны рёбра , , . Точка принадлежит ребру и делит его в отношении считая от вершины . Найдите площадь сечения этого параллелепипеда плоскостью, проходящей через точки , и .
Проведем в плоскости ().
– параллелограмм, необходимо найти его площадь.
Из прямоугольного треугольника , по теореме Пифагора, .
Из прямоугольного треугольника , по теореме Пифагора, .
Так как стороны равны, то – ромб.
Диагональ – диагональ параллелепипеда .
Рассмотрим треугольник . По теореме Пифагора, .
Найдем площадь ромба: .
Ответ: .
Пример
В правильной треугольной пирамиде с основанием угол равен . На ребре взята точка так, что – биссектриса угла . Площадь сечения пирамиды, проходящего через точки , и , равна .Найдите сторону основания.
Площадь сечения равна: .
Так как пирамида правильная, .
В : .
Так как является биссектрисой , то .
Аналогично .
– равносторонний треугольник, следовательно, его площадь равна .
Выразим отсюда : .
Ответ: 10.
Пример
Точка – середина ребра куба . Найдите площадь сечения куба плоскостью , если ребра куба равны 2.
Мы получили, что точки и принадлежат как плоскости , так и плоскости сечения. Мы знаем, что плоскости могут пересекаться только по одной прямой, значит, является прямой пересечения двух плоскостей.
Пусть .
– искомое сечение.
– середина .
, является средней линией в треугольнике .
(диагональ квадрата).
– средняя линия в , следовательно, она равна половине основания.
Так как ( по двум сторонам и углу между ними), то – равнобокая трапеция.
По теореме Пифагора, .
Трапеция равнобедренная, значит, .
Найдем площадь трапеции: .
Ответ: .
Пример
Плоскость пересекает два шара, имеющих общий центр. Площадь сечения меньшего шара этой плоскостью равна 8. Плоскость , параллельная плоскости , касается меньшего шара, а площадь сечения этой плоскостью большего шара равна 5. Найдите площадь сечения большего шара плоскостью .
Сечение шара любой плоскостью – круг.
Плоскость пересекают шары по концентрическим (с общим центром) окружностям.
Аналогично с : .
Запишем теорему Пифагора для : .
По теореме Пифагора из : .
По теореме Пифагора : .
Решим систему из трех уравнений и найдем : .
Найдем площадь сечения: .
Ответ: 13.
Пример
Радиус основания конуса с вершиной равен 6, а длина его образующей равна 9. На окружности основания конуса выбраны точки и , делящие окружность на две дуги, длины которых относятся как . Найдите площадь сечения конуса плоскостью .
. Значит, угол как центральный угол, который опирается на эту дугу. Следовательно, – равнобедренный и прямоугольный .
Найдем площадь сечения: .
Ответ: .
Пример
Правильные треугольники и лежат в перпендикулярных плоскостях, .Точка – середина , а точка делит отрезок так, что . Вычислите объём пирамиды .
, следовательно, – высота пирамиды и . Найдем высоту правильного треугольника: .
Найдем площадь треугольника: .
Найдем объем пирамиды: .
Ответ: .
Рассмотрим решение различных задач, в которых встречаются конус, цилиндр и шар.
Пример
В правильную шестиугольную пирамиду, боковое ребро которой равно 10, а высота равна 6, вписана сфера (касается всех граней пирамиды.) Найдите площадь этой сферы.
Центр сферы лежит на высоте пирамиды .
– радиус сферы.
– перпендикуляр к грани , также радиус сферы.
Так как – равнобедренный, то – высота, биссектриса, медиана.
По теореме Пифагора, из : .
Так как – правильный шестиугольник, то – равносторонний .
По теореме Пифагора, из : .
: .
Пусть – радиус вписанной сферы.
Найдем площадь сферы: .
Ответ: .
Пример
Радиус основания конуса равен 6, а его высота равна 8. Плоскость сечения содержит вершину конуса и хорду основания, длина которой равна 4. Найдите расстояние от центра основания конуса до плоскости сечения.
В , по теореме Пифагора, находим : .
– высота .
Опустим перпендикуляр . Рассмотрим треугольники и .
как радиусы основания, – общая сторона. Так как , то , следовательно, , точка равноудалена от вершин и , значит, она лежит на высоте этого равнобедренного треугольника.
По теореме Пифагора, из : .
По теореме Пифагора, из : .
Выразим площадь треугольника как полупроизведение основания на высоту, и как полупроизведение катетов: .
Выразим отсюда : .
Ответ: .
Пример
В правильную четырёхугольную пирамиду, боковое ребро которой равно 17, а высота равна 7, вписана сфера (касается всех граней пирамиды.) Найдите площадь этой сферы.
Аналогично предыдущей задаче – радиус сферы.
В треугольнике , значит, – высота, биссектриса, медиана.
Рассмотрим : , по теореме Пифагора: .
Так как по условию мы имеем правильную четырехугольную пирамиды, то в основании ее лежит квадрат. Значит, .
.
В : .
По теореме Пифагора находим : .
В : .
Мы нашли радиус вписанной сферы.
Теперь можем найти ее площадь.
Ответ: .
Пример
В конус, радиус основания которого равен 3, вписан шар радиуса 1,5.
а) Изобразите осевое сечение комбинации этих тел.
б) Найдите отношение площади полной поверхности конуса к площади поверхности шара.
а) Осевое сечение комбинации этих тел – окружность, вписанная в треугольник.
б) Найдем отношение площади полной поверхности конуса к площади поверхности шара.
Площадь поверхности шара: .
Площадь полной поверхности конуса: .
Пусть ; . Тогда, по теореме Пифагора, для : .
Тогда, по теореме Пифагора, для : .
Следовательно, образующая конуса . Найдем площадь полной поверхности конуса: .
Найдем отношение полной поверхности конуса к площади поверхности шара:
Ответ: .
Рассмотрим решение различных задач, в которых встречаются многогранники
Пример
Дан куб с ребром, равным 4. Пусть точка лежит на стороне так, что . Найдите расстояние от точки до плоскости , где – середина .
Введем декартову систему координат. Точки будут иметь следующие координаты:
Общий вид уравнения плоскости, которая проходит через точки , и : .
Подставим координаты точек, которые лежат в этой плоскости в уравнение плоскости. Получим систему уравнений: .
Расстояние от точки до плоскости .
Подставим известные значения и получим: .
Ответ: .
Пример
В правильной треугольной пирамиде с вершиной на сторонах и выбраны точки и так, что треугольник подобен треугольнику с коэффициентом подобия . На прямой выбрана точка так, что . Найти расстояние от точки до плоскости , если сторона основания пирамиды равна 6, а высота пирамиды равна .
Пусть – центр основания пирамиды, – её апофема, – высота основания, – середина . В соответствии с условием задачи лежит на отрезке .
Вычислим некоторые параметры пирамиды: – это высота в равностороннем треугольнике: .
По теореме Пифагора, .
Найдем площадь треугольника : .
Поскольку все треугольники с основанием и вершиной, принадлежащей прямой , будут равновелики, .
Найдем объем пирамиды: .
Если искомое расстояние равно , то .
Ответ: .
Пример
Основанием четырехугольной пирамиды является квадрат , а высота пирамиды совпадает с ребром . Найти высоту пирамиды, если радиус вписанного в пирамиду шара равен 3, а сторона квадрата равна 15.
Пусть .
Объем пирамиды расчитывается по формуле: .
С другой стороны, объем пирамиды можно вычислить по формуле: , где – полная поверхность пирамиды, – радиус шара, вписанного в пирамиду. В нашем случае , поскольку .
Найдем : .
как два равных прямоугольных треугольника (по двум катетам: – общий катет, как стороны одного и того же квадрата).
Докажем, что – прямоугольный.
– наклонная к плоскости , – проекция наклонной .
, как стороны квадрата. По теореме о трех перпендикулярах .
Аналогично доказывается, что тоже прямоугольный. Значит, .
По теореме Пифагора, .
Подставляем данные в формулу объема: .
Поскольку то .
(не подходит по смыслу задачи), .
Ответ: 8.
Пример
В правильной треугольной пирамиде с основанием известны ребра , . Найдите угол, образованный плоскостью основания и прямой, проходящей через середины ребер и .
Поскольку пирамида правильная, в основании лежит правильный треугольник. – высота в правильном треугольнике.
Как радиусы описанной окружности .
По теореме Пифагора, находим : .
– это средняя линия в треугольнике , она равна половине основания: .
Нам нужно найти угол между прямой и плоскостью основания . Поскольку – это перпендикуляр на плоскость , то искомый угол – это .
Ответ: .
На этом уроке мы рассмотрели решение сложных задач по стереометрии.
На следующем уроке мы рассмотрим решение сложных неравенств и их систем. На этом наш урок окончен! Спасибо за внимание!
Ссылки на уроки интернетурока по рассмотренным темам:
1) http://interneturok.ru/ru/school/geometry/11-klass/bmetod-koordinat-v-prostranstveb/reshenie-zadach-s-pomoschyu-koordinatnogo-metoda
2) http://interneturok.ru/ru/school/geometry/11-klass/bmetod-koordinat-v-prostranstveb/uravnenie-ploskosti
3) http://interneturok.ru/ru/school/geometry/11-klass/bmetod-koordinat-v-prostranstveb/vychislenie-uglov-mezhdu-pryamymi-i-ploskostyami
4) http://interneturok.ru/ru/school/geometry/11-klass/btela-vraweniya-b/sfera-i-shar
5) http://interneturok.ru/ru/school/geometry/11-klass/btela-vraweniya-b/vzaimnoe-polozhenie-sfery-i-ploskosti
6) http://interneturok.ru/ru/school/geometry/11-klass/bobyomy-telb/ploschad-sfery
7) http://interneturok.ru/ru/school/geometry/11-klass/povtorenie/rasstoyanie-mezhdu-tochkami
8) http://interneturok.ru/ru/school/geometry/11-klass/povtorenie/rasstoyanie-ot-tochki-do-pryamoy
9) http://interneturok.ru/ru/school/geometry/11-klass/povtorenie/rasstoyanie-ot-tochki-do-ploskosti
10) http://interneturok.ru/ru/school/geometry/11-klass/povtorenie/ugol-mezhdu-skreschivayuschimisya-pryamymi
11) http://interneturok.ru/ru/school/geometry/11-klass/povtorenie/ob-emy-tel-ob-em-piramidy-i-ob-em-prizmy
12) http://interneturok.ru/ru/school/geometry/11-klass/povtorenie/kombinatsii-geometricheskih-figur-zadachi-na-sferu-vpisannuyu-v-treugolnuyu-piramidu
13) http://interneturok.ru/ru/school/geometry/11-klass/povtorenie/dva-metoda-dlya-skreschivayuschihsya-pryamyh
14) http://interneturok.ru/ru/school/geometry/11-klass/povtorenie/koordinaty-reshenie-bolee-slozhnyh-zadach
15) http://interneturok.ru/ru/school/geometry/11-klass/povtorenie/vychislenie-elementov-mnogogrannika-prizmy
Список литературы:
1. Геометрия: учеб. для 10 - 11 кл. для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни /Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: «Просвещение», 2008 г.
2. Задачи по геометрии. Пособие для учащихся 7 – 11 кл. общеобразовательных учреждений /Б. Г. Зив, В. М. Мейлер – М.: «Просвещение», 2003 - 2008.
3. Геометрия. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10 – 11 кл. /Е. М. Рабинович – Харьков: «Гимназия», 2003, М.: «Илекса», 2003..
4. Геометрия. 10 кл. Самостоятельные и контрольные работы. /А. И. Ершова, В. В. Голобородько – М.: «Илекса», 2008.
5. Математика. ЕГЭ – 2011. Тематические тренировочные задания./В. В. Кочагин, М. Н. Кочагина – М.: «Эксмо», 2011г.
6. Математика. ЕГЭ – 2009 /Ф. Ф. Лысенко – Ростов-на-Дону: «Легион» 2008."