Повторение курса математики. Решение задач
01. Повторение. Решение текстовых задач
42 мин
02. Повторение. Работа с графиками и диаграммами. Теория вероятностей, комбинаторика
1 ч 0 мин
03. Повторение. Преобразование и вычисление значений выражений
1 ч 19 мин
04. Повторение. Решение уравнений. Задачи, сводящиеся к решению уравнений и неравенств
1 ч 5 мин
05. Повторение. Решение задач по планиметрии
1 ч 0 мин
06. Повторение. Производная и первообразная
1 ч 7 мин
07. Повторение. Решение простых задач по стереометрии
1 ч 0 мин
08. Повторение. Решение сложных уравнений и систем
1 ч 41 мин
09. Повторение. Решение сложных задач по стереометрии
48 мин
10. Повторение. Решение сложных неравенств и их систем
1 ч 26 мин
11. Повторение. Решение сложных задач по планиметрии
53 мин
12. Повторение. Решение сложных практических задач
1 ч 14 мин
13. Повторение. Решение заданий с параметром
32 мин
14. Повторение. Решение различных задач
48 мин
15. Закрепление пройденного материала. Решение варианта ЕГЭ
46 мин
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На этом урок мы рассмотрим различные задачи по планиметрии. Начнем с прямоугольных треугольников.
Теорема Пифагора: .
;
;
; ;
; ;
Пример
В прямоугольном треугольнике угол между высотой и медианой, проведенными из вершины прямого угла, равен . Найдите больший из острых углов этого треугольника. Ответ дайте в градусах.
Решение
(сумма углов треугольника равна ).
– медиана (свойство прямоугольного треугольника) равнобедренный .
,
Пример
В треугольнике угол равен , . Найдите .
Дано
,
Решение
– острый
Пример
В треугольнике угол равен , , . Найдите .
Решение
Найдём по теореме Пифагора:
Пример
В треугольнике угол равен , синус внешнего угла при вершине равен . Найдите .
Решение
, но и – смежные.
- острый
Пример
В треугольнике угол равен , , . Найдите .
Решение
Пример
В треугольнике угол равен , – высота, , . Найдите .
Решение
Из (т.к. )
Пример
Электрику ростом метра нужно поменять лампочку, закреплённую на стене дома на высоте . Для этого у него есть лестница длиной метра. На каком наибольшем расстоянии от стены должен быть установлен нижний конец лестницы, чтобы с последней ступеньки электрик дотянулся до лампочки? Ответ запишите в метрах.
Решение
Найдем искомое расстояние по теореме Пифагора: .
Рассмотрим теперь задачи с равнобедренным треугольником.
, , – высота, биссектриса, медиана.
Пример
В треугольнике , – высота, . Найдите .
Решение
,
- равнобедренный
Пример
В тупоугольном треугольнике , высота равна , . Найдите .
Решение
- равнобедренный - тупой.
Пример
В треугольнике , . Найдите высоту .
Дано
Решение
, - острый
По теореме Пифагора, .
Пример
В треугольнике , . Синус внешнего угла при вершине равен . Найдите .
Решение
(свойство равнобедренного треугольника)
Пример
Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 5, основание равно 6. Найдите радиус вписанной окружности.
Решение
,
Пример
Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 1, угол при вершине, противолежащей основанию, равен . Найдите диаметр описанной окружности этого треугольника.
Решение
По теореме синусов, .
Найдем по теореме косинусов: .
Пример
Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 40, основание равно 48. Найдите радиус описанной окружности этого треугольника.
Решение
Рассмотрим различные задачи, связанные с треугольниками.
Нам понадобятся теорема синусов: , теорема косинусов: , свойство средней линии: , .
Пример
Точки , , − середины сторон треугольника . Периметр треугольника равен 5. Найти периметр треугольника .
Дано
.
Решение
По свойствам средних линий, ; ; .
Пример
Найдите тангенс угла .
Решение
Теорема косинусов: , , .
Можно было заметить, что .
Пример
Найдите биссектрису треугольника , проведенную из вершины , если стороны квадратных клеток равны 1.
Решение
- биссектриса, высота, медиана.
Рассмотрим решение задач, связанных с четырехугольниками и другими многоугольниками. Начнем с параллелограммов.
;
;
;
Пример
Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 10. Из точки, взятой на основании этого треугольника, проведены две прямые, параллельные боковым сторонам. Найдите периметр получившегося параллелограмма.
Решение
;
– также равнобедренный .
- равнобедренный .
Пример
Биссектриса тупого угла параллелограмма делит противоположную сторону в отношении , считая от вершины острого угла. Найдите большую сторону параллелограмма, если его периметр равен 88.
Решение
(накрест лежащие) равнобедренный
Перейдём теперь к ромбам.
и – биссектрисы углов
Пример
Диагонали ромба относятся как . Периметр ромба равен 200. Найдите высоту ромба.
Дано
Решение
;
Диагонали ромба перпендикулярны .
Найдем из .
Пример
Сторона ромба равна 1, острый угол равен . Найдите радиус вписанной окружности этого ромба.
Решение
– радиус, проведённый в точку касания.
– радиус, проведённый в точку касания.
, , так как , то - прямая, соединяющая точку и .
Из треугольника : .
Теперь перейдём к прямоугольникам. Вспомним основные свойства прямоугольников.
, .
Пример
Периметр прямоугольника равен 42, а площадь равна 98. Найдите большую сторону прямоугольника.
Дано
;
Решение
Составим систему: .
, , ,
Большая сторона: 14.
Пример
Периметр прямоугольника равен 28, а диагональ равна 10. Найдите площадь этого прямоугольника.
Дано
,
Решение
По теореме Пифагора, .
, , ,
Пример
Середины сторон прямоугольника, диагональ которого равна 5, последовательно соединены отрезками. Найдите периметр образовавшегося четырехугольника.
Решение
Напомним, что середины сторон четырёхугольника образуют параллелограмм (теорема Вариньона). Напомним идею доказательства: , - средняя линия , - средняя линия , - параллелограмм .
Но в прямоугольнике .
Значит, – ромб. При этом сторона ромба: .
.
Теперь перейдём к квадратам.
Пример
Даны два квадрата, диагонали которых равны 10 и 6. Найдите диагональ квадрата, площадь которого равна разности площадей данных квадратов.
Решение
Теперь рассмотрим трапецию.
– средняя линия: , .
Равнобедренная: , ; .
Прямоугольная:
Пример
В равнобедренной трапеции диагонали перпендикулярны. Высота трапеции равна 12. Найдите ее среднюю линию.
Решение
Выполним дополнительные построения.
,
– параллелограмм .
- равнобедренный прямоугольный треугольник .
Но средняя линия .
Пример
Найдите высоту трапеции , опущенную из вершины , если стороны квадратных клеток равны .
Решение
– сторона клетки
Пример
Около трапеции описана окружность. Периметр трапеции равен 22, средняя линия равна 5. Найдите боковую сторону трапеции.
Решение
Раз трапеция вписана, то она равнобедренная .
Пример
Перила лестницы дачного дома для надёжности укреплены посередине вертикальным столбом. Найдите высоту этого столба, если наименьшая высота перил относительно земли равна , а наибольшая равна . Ответ дайте в метрах.
Решение
– средняя линия трапеции, поэтому .
Рассмотрим задачи на произвольные многоугольники
Пример
Диагонали четырехугольника равны 4 и 5. Найдите периметр четырехугольника, вершинами которого являются середины сторон данного четырехугольника.
Решение
Как мы уже говорили, это параллелограмм, стороны которого равны половинам диагоналей.
Пример
Периметры двух подобных многоугольников относятся как . Площадь меньшего многоугольника равна 18. Найдите площадь большего многоугольника.
Решение
Пример
Чему равна сторона правильного шестиугольника, вписанного в окружность, радиус которой равен 6?
Решение
- равносторонний .
Рассмотрим решение задач на вычисление площадей многоугольников. Напомним:
Пример
На клетчатой бумаге с клетками размером изображен треугольник (см. рис.). Найдите его площадь в квадратных сантиметрах.
Решение
Построим квадрат.
Пример
Найдите площадь треугольника, вершины которого имеют координаты , , .
Решение
Пример
Площадь треугольника равна . – средняя линия этого треугольника, параллельная стороне . Найдите площадь трапеции .
Решение
:
Пример
На клетчатой бумаге с клетками размером изображена трапеция (см. рис.). Найдите ее площадь в квадратных сантиметрах.
Решение
, ,
Пример
Основания равнобедренной трапеции равны 14 и 26. А ее периметр равен 60. Найдите площадь трапеции.
Решение
Пример
Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах
Основная идея решения – разбить данную на фигуры площади, которые мы умеем считать. Или достроить до такой фигуры.
,
,
Пример
Найдите площадь круга, длина окружности которого равна .
Решение
Пример
Найдите площадь сектора круга радиуса 1, длина дуги которого равна 2.
Решение
, ,
Пример
Найдите площадь кольца, ограниченного концентрическими окружностями, радиусы которых равны и .
Решение
:
Пример
Касательные и к окружности образуют угол , равный . Найдите величину меньшей дуги , стягиваемой точками касания. Ответ дайте в градусах.
Решение
Пример
Угол равен . Градусная величина дуги окружности, не содержащей точек и , равна . Найдите угол . Ответ дайте в градусах.
Решение
,
Пример
Угол между хордой и касательной к окружности равен . Найдите величину меньшей дуги, стягиваемой хордой . Ответ дайте в градусах.
Решение
- равнобедренный:
Пример
Колесо имеет пять спиц. Найдите величину угла в градусах, который образуют две соседние спицы.
Решение
Углы между соседними спицами – одинаковые. Величина угла .
Рассмотрим решение задач с векторами и координаты. Напомним: .
- правило параллелограмма
- правило треугольника.
Пример
Стороны правильного треугольника равны 3.
Найти:
а)
б)
в)
Решение
а)
б)
в)
Пример
Найдите угол между векторами и . Ответ дайте в градусах.
Решение
,
,
Пример
а) Найдите расстояние от точки с координатами до начала координат.
б) Найдите абсциссу точки, симметричной точке относительно оси .
в) Найдите абсциссу точки, симметричной точке относительно начала координат.
г) Найдите ординату середины отрезка, соединяющего точки и .
Решение
а)
б)
в)
г)
Пример
Найдите угловой коэффициент прямой, проходящей через точки с координатами и .
Решение
1 способ:
,
, ,
2 cпособ:
,
Пример
Прямая проходит через точки с координатами и . Прямая проходит через точку с координатами и параллельна прямой . Найдите абсциссу точки пересечения прямой с осью .
Решение
1 способ: подобие треугольников.
2 способ:
Так как , то .
Пример
Точки , , и являются вершинами параллелограмма.
а) Найдите ординату точки .
б) Найдите ординату точки пересечения его диагоналей.
Решение
а)
Аналогично .
б) Ордината точки пересечения его диагоналей.
– середина ; .
Пример
а) Найдите абсциссу точки пересечения прямой, заданной уравнением , с осью .
б) Найдите абсциссу точки пересечения прямых, заданных уравнениями и .
Решение
а) : .
б)
;
Пример
Какого радиуса должна быть окружность с центром в точке , чтобы она касалась оси ординат?
Решение
Окружность касается радиус в точке касания это .
На этом уроке рассмотрели задачи по планиметрии. На следующем уроке будем решать задачи на производную и интеграл.
Ссылки на уроки Интернетурока по рассмотренным темам:
http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/metod-koordinat/koordinaty-vektora
http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/metod-koordinat/uravnenie-pryamoy
http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/sinus-kosinus-i-tangens-ugla/formuly-dlya-vychisleniya-koordinat-tochki
http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika/teorema-sinusov
http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika/teorema-kosinusov
http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika/reshenie-treugolnikov
http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/skalyarnoe-proizvedenie-vektorov/skalyarnoe-proizvedenie-vektorov
http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-ploschad-kruga/okruzhnost-vpisannaya-v-pravilnyy-mnogougolnik
http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-ploschad-kruga/dlina-okruzhnosti
http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/dlina-okruzhnosti-i-ploschad-kruga/ploschad-krugovogo-sektora
http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/itogovoe-povtorenie-kursa-geometrii-za-79-klassy/sootnosheniya-mezhdu-storonami-i-uglami-treugolnika-2
http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/itogovoe-povtorenie-kursa-geometrii-za-79-klassy/obobschyonnaya-teorema-pifagora
http://interneturok.ru/ru/school/geometry/9-klass/itogovoe-povtorenie-kursa-geometrii-za-79-klassy/vpisannye-i-opisannye-okruzhnosti-2