Треугольники

На этом урок мы рассмотрим различные задачи по планиметрии. Начнем с прямоугольных треугольников.

Теорема Пифагора: .

;

;

; ;

; ;

Пример

В прямоугольном треугольнике угол между высотой и медианой, проведенными из вершины прямого угла, равен . Найдите больший из острых углов этого треугольника. Ответ дайте в градусах.

Решение

(сумма углов треугольника равна ).

– медиана (свойство прямоугольного треугольника) равнобедренный .

,

Пример

В треугольнике угол равен , . Найдите .

Дано

,

Решение

– острый

Пример

В треугольнике угол равен , , . Найдите .

Решение

Найдём по теореме Пифагора:

Пример

В треугольнике угол равен , синус внешнего угла при вершине равен . Найдите .

Решение

, но и – смежные.

- острый

Пример

В треугольнике угол равен , , . Найдите .

Решение

Пример

В треугольнике угол равен , – высота, , . Найдите .

Решение

Из (т.к. )

Пример

Электрику ростом метра нужно поменять лампочку, закреплённую на стене дома на высоте . Для этого у него есть лестница длиной метра. На каком наибольшем расстоянии от стены должен быть установлен нижний конец лестницы, чтобы с последней ступеньки электрик дотянулся до лампочки? Ответ запишите в метрах.

Решение

Найдем искомое расстояние по теореме Пифагора: .

Рассмотрим теперь задачи с равнобедренным треугольником.

, , – высота, биссектриса, медиана.

Пример

В треугольнике , – высота, . Найдите .

Решение

,

- равнобедренный

Пример

В тупоугольном треугольнике , высота равна , . Найдите .

Решение

- равнобедренный - тупой.

Пример

В треугольнике , . Найдите высоту .

Дано

Решение

, - острый

По теореме Пифагора, .

Пример

В треугольнике , . Синус внешнего угла при вершине равен . Найдите .

Решение

(свойство равнобедренного треугольника)

Пример

Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 5, основание равно 6. Найдите радиус вписанной окружности.

Решение

,

Пример

Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 1, угол при вершине, противолежащей основанию, равен . Найдите диаметр описанной окружности этого треугольника.

Решение

По теореме синусов, .

Найдем по теореме косинусов: .

Пример

Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 40, основание равно 48. Найдите радиус описанной окружности этого треугольника.

Решение

Рассмотрим различные задачи, связанные с треугольниками.

Нам понадобятся теорема синусов: , теорема косинусов: , свойство средней линии: , .

Пример

Точки , , − середины сторон треугольника . Периметр треугольника равен 5. Найти периметр треугольника .

Дано

.

Решение

По свойствам средних линий, ; ; .

Пример

Найдите тангенс угла .

Решение

Теорема косинусов: , , .

Можно было заметить, что .

Пример

Найдите биссектрису треугольника , проведенную из вершины , если стороны квадратных клеток равны 1.

Решение

- биссектриса, высота, медиана.

Многоугольники

Рассмотрим решение задач, связанных с четырехугольниками и другими многоугольниками. Начнем с параллелограммов.

;

;

;

Пример

Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 10. Из точки, взятой на основании этого треугольника, проведены две прямые, параллельные боковым сторонам. Найдите периметр получившегося параллелограмма.

Решение

;

– также равнобедренный .

- равнобедренный .

Пример

Биссектриса тупого угла параллелограмма делит противоположную сторону в отношении , считая от вершины острого угла. Найдите большую сторону параллелограмма, если его периметр равен 88.

Решение

(накрест лежащие) равнобедренный

Перейдём теперь к ромбам.

и – биссектрисы углов

Пример

Диагонали ромба относятся как . Периметр ромба равен 200. Найдите высоту ромба.

Дано

Решение

;

Диагонали ромба перпендикулярны .

Найдем из .

Пример

Сторона ромба равна 1, острый угол равен . Найдите радиус вписанной окружности этого ромба.

Решение

– радиус, проведённый в точку касания.

– радиус, проведённый в точку касания.

, , так как , то - прямая, соединяющая точку и .

Из треугольника : .

Теперь перейдём к прямоугольникам. Вспомним основные свойства прямоугольников.

, .

Пример

Периметр прямоугольника равен 42, а площадь равна 98. Найдите большую сторону прямоугольника.

Дано

;

Решение

Составим систему: .

, , ,

Большая сторона: 14.

Пример

Периметр прямоугольника равен 28, а диагональ равна 10. Найдите площадь этого прямоугольника.

Дано

,

Решение

По теореме Пифагора, .

, , ,

Пример

Середины сторон прямоугольника, диагональ которого равна 5, последовательно соединены отрезками. Найдите периметр образовавшегося четырехугольника.

Решение

Напомним, что середины сторон четырёхугольника образуют параллелограмм (теорема Вариньона). Напомним идею доказательства: , - средняя линия , - средняя линия , - параллелограмм .

Но в прямоугольнике .

Значит, – ромб. При этом сторона ромба: .

.

Теперь перейдём к квадратам.

Пример

Даны два квадрата, диагонали которых равны 10 и 6. Найдите диагональ квадрата, площадь которого равна разности площадей данных квадратов.

Решение

Теперь рассмотрим трапецию.

– средняя линия: , .

Равнобедренная: , ; .

Прямоугольная:

Пример

В равнобедренной трапеции диагонали перпендикулярны. Высота трапеции равна 12. Найдите ее среднюю линию.

Решение

Выполним дополнительные построения.

,

– параллелограмм .

- равнобедренный прямоугольный треугольник .

Но средняя линия .

Пример

Найдите высоту трапеции , опущенную из вершины , если стороны квадратных клеток равны .

Решение

– сторона клетки

Пример

Около трапеции описана окружность. Периметр трапеции равен 22, средняя линия равна 5. Найдите боковую сторону трапеции.

Решение

Раз трапеция вписана, то она равнобедренная .

Пример

Перила лестницы дачного дома для надёжности укреплены посередине вертикальным столбом. Найдите высоту этого столба, если наименьшая высота перил относительно земли равна , а наибольшая равна . Ответ дайте в метрах.

Решение

– средняя линия трапеции, поэтому .

Рассмотрим задачи на произвольные многоугольники

Пример

Диагонали четырехугольника равны 4 и 5. Найдите периметр четырехугольника, вершинами которого являются середины сторон данного четырехугольника.

Решение

Как мы уже говорили, это параллелограмм, стороны которого равны половинам диагоналей.

Пример

Периметры двух подобных многоугольников относятся как . Площадь меньшего многоугольника равна 18. Найдите площадь большего многоугольника.

Решение

Пример

Чему равна сторона правильного шестиугольника, вписанного в окружность, радиус которой равен 6?

Решение

- равносторонний .

Площадь многоугольников

Рассмотрим решение задач на вычисление площадей многоугольников. Напомним:

Пример

На клетчатой бумаге с клетками размером изображен треугольник (см. рис.). Найдите его площадь в квадратных сантиметрах.

Решение

Построим квадрат.

Пример

Найдите площадь треугольника, вершины которого имеют координаты , , .

Решение

Пример

Площадь треугольника равна . – средняя линия этого треугольника, параллельная стороне . Найдите площадь трапеции .

Решение

:

Пример

На клетчатой бумаге с клетками размером изображена трапеция (см. рис.). Найдите ее площадь в квадратных сантиметрах.

Решение

, ,

Пример

Основания равнобедренной трапеции равны 14 и 26. А ее периметр равен 60. Найдите площадь трапеции.

Решение

Пример

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах

Основная идея решения – разбить данную на фигуры площади, которые мы умеем считать. Или достроить до такой фигуры.

Окружность, круг и их элементы

,

,

Пример

Найдите площадь круга, длина окружности которого равна .

Решение

Пример

Найдите площадь сектора круга радиуса 1, длина дуги которого равна 2.

Решение

, ,

Пример

Найдите площадь кольца, ограниченного концентрическими окружностями, радиусы которых равны и .

Решение

:

Пример

Касательные и к окружности образуют угол , равный . Найдите величину меньшей дуги , стягиваемой точками касания. Ответ дайте в градусах.

Решение

Пример

Угол равен . Градусная величина дуги окружности, не содержащей точек и , равна . Найдите угол . Ответ дайте в градусах.

Решение

,

Пример

Угол между хордой и касательной к окружности равен . Найдите величину меньшей дуги, стягиваемой хордой . Ответ дайте в градусах.

Решение

- равнобедренный:

Пример

Колесо имеет пять спиц. Найдите величину угла в градусах, который образуют две соседние спицы.

Решение

Углы между соседними спицами – одинаковые. Величина угла .

Векторы и координаты

Рассмотрим решение задач с векторами и координаты. Напомним: .

- правило параллелограмма

- правило треугольника.

Пример

Стороны правильного треугольника равны 3.

Найти:

а)

б)

в)

Решение

а)

б)

в)

Пример

Найдите угол между векторами и . Ответ дайте в градусах.

Решение

,

,

Пример

а) Найдите расстояние от точки с координатами до начала координат.

б) Найдите абсциссу точки, симметричной точке относительно оси .

в) Найдите абсциссу точки, симметричной точке относительно начала координат.

г) Найдите ординату середины отрезка, соединяющего точки и .

Решение

а)

б)

в)

г)

Пример

Найдите угловой коэффициент прямой, проходящей через точки с координатами и .

Решение

1 способ:

,

, ,

2 cпособ:

,

Пример

Прямая проходит через точки с координатами и . Прямая проходит через точку с координатами и параллельна прямой . Найдите абсциссу точки пересечения прямой с осью .

Решение

1 способ: подобие треугольников.

2 способ:

Так как , то .

Пример

Точки , , и являются вершинами параллелограмма.

а) Найдите ординату точки .

б) Найдите ординату точки пересечения его диагоналей.

Решение

а)

Аналогично .

б) Ордината точки пересечения его диагоналей.

– середина ; .

Пример

а) Найдите абсциссу точки пересечения прямой, заданной уравнением , с осью .

б) Найдите абсциссу точки пересечения прямых, заданных уравнениями и .

Решение

а) : .

б)

;

Пример

Какого радиуса должна быть окружность с центром в точке , чтобы она касалась оси ординат?

Решение

Окружность касается радиус в точке касания это .

Заключение

На этом уроке рассмотрели задачи по планиметрии. На следующем уроке будем решать задачи на производную и интеграл.

Ссылки на уроки Интернетурока по рассмотренным темам: