Степенная функция (линейная, квадратичная, дробно-рациональная, корень)

Линейная функция

Линейной называется функция вида , где - угловой коэффициент, - свободный член. Графиком такой функции является прямая (любую прямую можно однозначно восстановить по 2 точкам).

Свободный коэффициент задаёт точку пересечения прямой с осью ординат, так как . Угловой коэффициент , где – угол между прямой и положительным направлением оси .

Свойства линейной функции :

Область определения :

Область значений : (если ), (если )

Четность/нечетность:

если , , функция общего вида если , , функция нечетная (функция вида называется прямой пропорциональностью) если , , функция четная если , , функция равна нулю, то есть одновременно и четная, и нечетная

Монотонность функции:

если , то функция возрастает если , то функция убывает если , то функция постоянна (параллельна оси абсцисс)

Взаимное размещение графиков линейных функций:

если , графики функций и пересекаются в одной точке если , , графики функций и являются параллельными прямыми если , , графики функций и прямые совпадают

Квадратичная функция

Квадратичной называется функция вида , , где – старший коэффициент, – коэффициент при , – свободный член. Графиком квадратичной функции является парабола.

Координаты вершины параболы находятся по формулам:

Если , – точка минимума квадратичной функции. Если , – точка максимума квадратичной функции. легче всего найти, подставив абсциссу вершины в квадратный трёхчлен.

Точки пересечения с осью определяются решением уравнения : .

Возможны три случая:

: две точки пересечения с осью (корни квадратного уравнения): . Вершина лежит посередине между точками пересечения с осью . : одна точка касания с осью : . В этом случае вершина совпадает с точкой касания с осью , то есть лежит на оси абсцисс. : нет общих точек с осью . Это значит, что парабола находится либо полностью выше оси , либо полностью ниже оси .

От знаков параметров зависит вид параболы:

- ветки параболы направлены вверх;

- ветки параболы направлены вниз;

– влияет на положение вершины параболы;

- определяет координату пересечения параболы с осью ординат: .

Таким образом, по коэффициентам квадратичной функции мы можем найти:

направление веток параболы, точки пересечения с осями, координаты вершины параболы.

Свойства квадратичной функции :

Область определения:

Область значений:

при , при ,

Четность/нечетность:

при функция четная при функция общего вида

Монотонность функции

при : при :

Дробно-рациональная функция

Дробно-рациональной называется функция вида , графиком которой является гипербола.

Эту функцию ещё называют обратной пропорциональностью, т.к. при увеличении (уменьшении) аргумента в несколько раз, значение функции во столько же раз уменьшается (увеличивается).

У графика есть асимптоты (оси координат). Их две: горизонтальная и вертикальная.

Если , то ветки гиперболы расположены в и координатных четвертях.

Если , то ветки гиперболы расположены во и IV координатных четвертях.

Свойства дробно-рациональной функции:

Область определения:

Область значения:

График дробно-рациональной функции оси координат не пересекает

Четность/нечетность: функция нечетная

Каждая из веток гиперболы является промежутком монотонности (: убывания, : возрастания)

График степенной функции в четной степени , где выглядит, как график простейшей параболы :

График степенной функции в нечетной степени , где , например, , выглядит как так называемая кубическая парабола:

График корня четной степени , где , например, , имеет следующий вид:

График корня нечетной степени , где , например, , имеет следующий вид:

Точное построение таких графиков выполняется с подстановкой контрольных точек.

Показательная и логарифмическая функции

Показательная функция – это функция вида , , .

Свойства показательной функции:





Точки пересечения с осями: (нули функции): : – не существует (так как функция принимает только строго положительные значения). То есть у функции нет общих точек с ось . : : , то есть график показательной функции проходит через точку .

Функция не является ни чётной, ни нечётной (функция общего вида), так как .

При функция монотонно возрастает на всей области определения. При функция монотонно убывает на всей области определения.

Графики показательной функции при и имеют вид:

Логарифмическая функция – функция вида .

Свойства логарифмической функции:

Область определения:

Область значений:

Точки пересечения с осями

(нули функции): : , так как логарифм от 1 по любому основанию равен 0 (любое положительное число в 0 степени равно 1). Значит, график логарифмической функции проходит через точку .

: : – не существует, так как 0 не входит в область определения логарифмической функции.

Четность/нечетность. Функция не является ни чётной, ни нечётной (функция общего вида), так как область определения не симметрична относительно 0 (функция не определена при отрицательных значениях переменной).

Монотонность функции:

При функция монотонно возрастает на всей области определения.

При функция монотонно убывает на всей области определения.

Графики логарифмической функции при и имеют вид:

Показательная и логарифмическая функции являются взаимно обратными.

Функции называются обратными, если . Свойства обратных функций:

1) и ,

2) графики функций симметричны относительно прямой .

Тригонометрические функции

Функция

Свойства:

Область определения:

Область значений:

Четность/нечетность: функция нечетная

Периодичность: функция периодична с периодом

Монотонность:

При функция возрастает.

При функция убывает.

График функции :

Поскольку функция периодическая, то достаточно построить график на любом одном периоде, а затем размножить его в обе стороны (значения функции повторяются).

Функция

Свойства:

Область определения:

Область значений:

Четность/нечетность: функция четная . Из этого следует симметричность графика функции относительно оси ординат.

Периодичность: функция периодична с периодом .

Монотонность:

При функция возрастает.

При функция убывает.

График функции .

График функции можно получить со сдвигом графика функции влево на .

Функция

Свойства:

Область определения: . У тангенса есть вертикальные асимптоты, которые ограничивают график с обеих сторон периода.

Область значений: .

Четность/нечетность: функция нечетная .

Монотонность: функция монотонно возрастает в пределах одного периода.

Периодичность: функция периодична с периодом .

График функции .

Функция

Свойства функции

Область определения: . У котангенса есть вертикальные асимптоты, которые ограничивают функцию с обеих сторон периода.

Область значений: .

Четность/нечетность: функция нечетная .

Монотонность: функция монотонно убывает в пределах одного периода.

Периодичность: функция периодична с периодом .

График функции .

ГМТ

Если любая вертикальная прямая пересекает график более чем в одной точке, то графическое изображение является ГМТ – геометрическим местом точек.

График функции – это частный случай ГМТ, который удовлетворяет условию, что любая вертикальная прямая пересекает график функции не более чем в одной точке.

Примеры наиболее распространенных ГМТ: вертикальная прямая (), ромб (квадрат) (), окружность ().

Преобразования графиков функций

.

Для того чтобы построить график функции , достаточно отразить график относительно оси .

Для построения графика достаточно отразить график относительно оси .

Для построения графика , достаточно график сдвинуть на единиц влево относительно оси . Если , то, соответственно, вправо.

Для построения графика , достаточно график сдвинуть на единиц вверх относительно оси . Если , то, соответственно, вниз.

,

Для построения графика , достаточно график сжать в раз к оси . Если , то, соответственно, нужно не сжать, а растянуть в раз.

,

Для построения графика , достаточно график растянуть в раз от оси . Если , то, соответственно, нужно не растянуть, а сжать в раз.

Распишем модуль по определению: : , то есть при неотрицательных график функции совпадает с графиком исходной функции.

При : – при отрицательных х получаем, что график необходимо отразить относительно (справа налево).

Получаем общий алгоритм: всё, что слева от , убрать, а всё, что справа, – оставить и отразить влево.

Распишем модуль по определению: : , то есть при положительных значениях функции график совпадает с графиком исходной функции.

При : – при отрицательных значениях функции получаем, что график необходимо отразить относительно (снизу вверх).

Получаем общий алгоритм: всё, что сверху от , оставить, а всё, что снизу, – убрать и отразить вверх.