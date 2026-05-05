Повторение курса математики
01. Основы арифметических знаний. Отношения и пропорции. Проценты. Практика (основной урок)
58 мин
02. Степень числа. Одночлены и многочлены. Формулы сокращённого умножения. Модуль числа. Практика (основной урок)
1 ч 4 мин
03. Дробно-рациональные уравнения (основной урок)
36 мин
04. Корень n-ной степени из действительного числа. Обобщение понятия степени. Практика (основной урок)
1 ч 5 мин
05. Повторение. Промежуточный срез №1. Практика
55 мин
06. Квадратные уравнения. Линейные уравнения. Практика (основной урок)
50 мин
07. Дробно-рациональные уравнения. Уравнения высших степеней. Практика (основной урок)
40 мин
08. Уравнения с модулем. Системы уравнений. Практика (основной урок)
55 мин
09. Решение текстовых задач (основной урок)
39 мин
10. Линейные неравенства. Квадратичные неравенства. Метод интервалов при решении неравенств (основной урок)
46 мин
11. Иррациональные уравнения, неравенства и их системы. Практика (основной урок)
43 мин
12. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
40 мин
13. Показательные уравнения, неравенства и их системы. Практика (основной урок)
1 ч 17 мин
14. Логарифмы. Практика (основной урок)
1 ч 9 мин
15. Логарифмические уравнения, неравенства и их системы (основной урок)
59 мин
16. Основы тригонометрии (основной урок)
49 мин
17. Основные тригонометрические формулы (основной урок)
1 ч 7 мин
18. Обратные тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения и неравенства (основной урок)
1 ч 15 мин
19. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
1 ч 30 мин
20. Функции. Свойства функции (основной урок)
49 мин
21. Виды функций. Графики функций (основной урок)
1 ч 0 мин
22. Производная (основной урок)
54 мин
23. Геометрический и механический смысл производной (основной урок)
43 мин
24. Экстремальные задачи. Нахождение экстремумов функции (на оси и на отрезке) (основной урок)
44 мин
25. Интеграл (основной урок)
42 мин
26. Промежуточный срез №4. Повторение
42 мин
27. Последовательности. Прогрессии (основной урок)
1 ч 23 мин
28. Комбинаторика. Понятие вероятности. Математическая статистика (основной урок)
55 мин
29. Математическая статистика (основной урок)
28 мин
30. Промежуточный срез №5. Повторение
1 ч 43 мин
31. Основы планиметрии (основной урок)
55 мин
32. Треугольники, их характеристики и свойства (основной урок)
41 мин
33. Решение треугольников (основной урок)
39 мин
34. Четырехугольники (основной урок)
1 ч 15 мин
35. Окружность, круг и их элементы (основной урок)
47 мин
36. Практика по планиметрии (основной урок)
48 мин
37. Промежуточный срез № 6. Повторение
34 мин
38. Основы стереометрии
42 мин
39. Расстояние между элементами геометрических тел
34 мин
40. Углы в геометрических телах
23 мин
41. Площади поверхности и объемы геометрических тел
50 мин
42. Решение задач по стереометрии
25 мин
43. Векторы и координаты. Ч.1
35 мин
44. Векторы и координаты. Ч.2
31 мин
45. Промежуточный срез №7. Повторение. Практика (основной урок)
42 мин
Линейная функция
Линейной называется функция вида , где - угловой коэффициент, - свободный член. Графиком такой функции является прямая (любую прямую можно однозначно восстановить по 2 точкам).
Свободный коэффициент задаёт точку пересечения прямой с осью ординат, так как . Угловой коэффициент , где – угол между прямой и положительным направлением оси .
Свойства линейной функции :
Область определения :
Область значений : (если ), (если )
Четность/нечетность:
если , , функция общего вида
если , , функция нечетная (функция вида называется прямой пропорциональностью)
если , , функция четная
если , , функция равна нулю, то есть одновременно и четная, и нечетная
Монотонность функции:
если , то функция возрастает
если , то функция убывает
если , то функция постоянна (параллельна оси абсцисс)
Взаимное размещение графиков линейных функций:
если , графики функций и пересекаются в одной точке
если , , графики функций и являются параллельными прямыми
если , , графики функций и прямые совпадают
Квадратичная функция
Квадратичной называется функция вида , , где – старший коэффициент, – коэффициент при , – свободный член. Графиком квадратичной функции является парабола.
Координаты вершины параболы находятся по формулам:
Если , – точка минимума квадратичной функции. Если , – точка максимума квадратичной функции. легче всего найти, подставив абсциссу вершины в квадратный трёхчлен.
Точки пересечения с осью определяются решением уравнения : .
Возможны три случая:
: две точки пересечения с осью (корни квадратного уравнения): . Вершина лежит посередине между точками пересечения с осью .
: одна точка касания с осью : . В этом случае вершина совпадает с точкой касания с осью , то есть лежит на оси абсцисс.
: нет общих точек с осью . Это значит, что парабола находится либо полностью выше оси , либо полностью ниже оси .
От знаков параметров зависит вид параболы:
- ветки параболы направлены вверх;
- ветки параболы направлены вниз;
– влияет на положение вершины параболы;
- определяет координату пересечения параболы с осью ординат: .
Таким образом, по коэффициентам квадратичной функции мы можем найти:
направление веток параболы,
точки пересечения с осями,
координаты вершины параболы.
Свойства квадратичной функции :
Область определения:
Область значений:
при ,
при ,
Четность/нечетность:
при функция четная
при функция общего вида
Монотонность функции
при :
при :
Дробно-рациональная функция
Дробно-рациональной называется функция вида , графиком которой является гипербола.
Эту функцию ещё называют обратной пропорциональностью, т.к. при увеличении (уменьшении) аргумента в несколько раз, значение функции во столько же раз уменьшается (увеличивается).
У графика есть асимптоты (оси координат). Их две: горизонтальная и вертикальная.
Если , то ветки гиперболы расположены в и координатных четвертях.
Если , то ветки гиперболы расположены во и IV координатных четвертях.
Свойства дробно-рациональной функции:
Область определения:
Область значения:
График дробно-рациональной функции оси координат не пересекает
Четность/нечетность: функция нечетная
Каждая из веток гиперболы является промежутком монотонности (: убывания, : возрастания)
График степенной функции в четной степени , где выглядит, как график простейшей параболы :
График степенной функции в нечетной степени , где , например, , выглядит как так называемая кубическая парабола:
График корня четной степени , где , например, , имеет следующий вид:
График корня нечетной степени , где , например, , имеет следующий вид:
Точное построение таких графиков выполняется с подстановкой контрольных точек.
Показательная функция – это функция вида , , .
Свойства показательной функции:
Точки пересечения с осями: (нули функции): : – не существует (так как функция принимает только строго положительные значения). То есть у функции нет общих точек с ось . : : , то есть график показательной функции проходит через точку .
Функция не является ни чётной, ни нечётной (функция общего вида), так как .
При функция монотонно возрастает на всей области определения. При функция монотонно убывает на всей области определения.
Графики показательной функции при и имеют вид:
Логарифмическая функция – функция вида .
Свойства логарифмической функции:
Область определения:
Область значений:
Точки пересечения с осями
(нули функции): : , так как логарифм от 1 по любому основанию равен 0 (любое положительное число в 0 степени равно 1). Значит, график логарифмической функции проходит через точку .
: : – не существует, так как 0 не входит в область определения логарифмической функции.
Четность/нечетность. Функция не является ни чётной, ни нечётной (функция общего вида), так как область определения не симметрична относительно 0 (функция не определена при отрицательных значениях переменной).
Монотонность функции:
При функция монотонно возрастает на всей области определения.
При функция монотонно убывает на всей области определения.
Графики логарифмической функции при и имеют вид:
Показательная и логарифмическая функции являются взаимно обратными.
Функции называются обратными, если . Свойства обратных функций:
1) и ,
2) графики функций симметричны относительно прямой .
Функция
Свойства:
Область определения:
Область значений:
Четность/нечетность: функция нечетная
Периодичность: функция периодична с периодом
Монотонность:
При функция возрастает.
При функция убывает.
График функции :
Поскольку функция периодическая, то достаточно построить график на любом одном периоде, а затем размножить его в обе стороны (значения функции повторяются).
Функция
Свойства:
Область определения:
Область значений:
Четность/нечетность: функция четная . Из этого следует симметричность графика функции относительно оси ординат.
Периодичность: функция периодична с периодом .
Монотонность:
При функция возрастает.
При функция убывает.
График функции .
График функции можно получить со сдвигом графика функции влево на .
Функция
Свойства:
Область определения: . У тангенса есть вертикальные асимптоты, которые ограничивают график с обеих сторон периода.
Область значений: .
Четность/нечетность: функция нечетная .
Монотонность: функция монотонно возрастает в пределах одного периода.
Периодичность: функция периодична с периодом .
График функции .
Функция
Свойства функции
Область определения: . У котангенса есть вертикальные асимптоты, которые ограничивают функцию с обеих сторон периода.
Область значений: .
Четность/нечетность: функция нечетная .
Монотонность: функция монотонно убывает в пределах одного периода.
Периодичность: функция периодична с периодом .
График функции .
Если любая вертикальная прямая пересекает график более чем в одной точке, то графическое изображение является ГМТ – геометрическим местом точек.
График функции – это частный случай ГМТ, который удовлетворяет условию, что любая вертикальная прямая пересекает график функции не более чем в одной точке.
Примеры наиболее распространенных ГМТ: вертикальная прямая (), ромб (квадрат) (), окружность ().
.
Для того чтобы построить график функции , достаточно отразить график относительно оси .
Для построения графика достаточно отразить график относительно оси .
Для построения графика , достаточно график сдвинуть на единиц влево относительно оси . Если , то, соответственно, вправо.
Для построения графика , достаточно график сдвинуть на единиц вверх относительно оси . Если , то, соответственно, вниз.
,
Для построения графика , достаточно график сжать в раз к оси . Если , то, соответственно, нужно не сжать, а растянуть в раз.
,
Для построения графика , достаточно график растянуть в раз от оси . Если , то, соответственно, нужно не растянуть, а сжать в раз.
Распишем модуль по определению: : , то есть при неотрицательных график функции совпадает с графиком исходной функции.
При : – при отрицательных х получаем, что график необходимо отразить относительно (справа налево).
Получаем общий алгоритм: всё, что слева от , убрать, а всё, что справа, – оставить и отразить влево.
Распишем модуль по определению: : , то есть при положительных значениях функции график совпадает с графиком исходной функции.
При : – при отрицательных значениях функции получаем, что график необходимо отразить относительно (снизу вверх).
Получаем общий алгоритм: всё, что сверху от , оставить, а всё, что снизу, – убрать и отразить вверх."