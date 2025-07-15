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Библиотека InternetUrok.ruАнглийский язык, 10 класс Тема 1. Уроки
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Уроки

Тема 1

01. Подготовка к ЕГЭ 4 (Грамматика)

11 мин

02. Подготовка к ЕГЭ 1 (Аудирование)

8 мин

03. Аффиксация. Суффиксы числительных

10 мин

04. Аффиксация. Суффиксы наречий

21 мин

05. Аффиксация. Суффиксы глаголов

13 мин

06. Подготовка к ЕГЭ: Грамматика и лексика

13 мин

07. Подготовка к ЕГЭ 2 (Чтение)

8 мин

08. Подготовка к ЕГЭ (Лексика)

10 мин

09. Приставки глаголов

12 мин

10. Приставки прилагательных

10 мин

11. Приставки существительных

13 мин

12. Аффиксация. Суффиксы прилагательных

22 мин

13. Аффиксация. Суффиксы существительных

17 мин

14. Словообразование

16 мин

15. Предлоги. Сложные и составные

12 мин

16. Предлоги. Простые и производные

14 мин

17. Фразовые глаголы. Мультифразовики. Предложные глаголы

11 мин

18. Фразовые глаголы. Неделимые переходные

9 мин

19. Фразовые глаголы. Непереходные и делимые переходные

13 мин

20. Причастия. Виды причастий. Participle I, II

17 мин

21. Герундий. Его формы и функции в предложении

22. Инфинитив. Infinitive. Формы инфинитива и его функции в предложении

23. Модальные глаголы в косвенной речи. Modals in Reported Speech

24. Передача приказов, просьб и предложений в косвенной речи. Reported Commands(Orders)/ Requests/ Suggestions

25. Косвенные вопросы. Reported Questions

26. Reported speech and reported statements

27. Страдательный залог. Passive Voice. Формы страдательного залога

28. Wishes

29. Условные предложения 2 и 3 типа. Conditionals Type 2 and 3

30. Условные предложения 0 и 1 типа

31. ЕГЭ по английскому языку «Правила игры». Письмо. Задание С1

32. ЕГЭ по английскому языку. «Правила игры». Письмо. Задание С2

33. Будущее продолженное время Future Continuous и будущее завершенное время Future Perfect

34. Будущее простое время Future Simple и оборот be going to для выражения будущего времени

35. Прошедшее завершенное время Past Perfect Simple

36. Прошедшее продолженное время Past Continuous

37. Прошедшее простое время – Past Simple

38. Настоящее завершенно-длительное время – Present Perfect Continuous

39. Настоящее завершенное простое время Present Perfect Simple

40. Настоящее продолженное время – Present Continuous

41. Употребление настоящего простого времени Present Simple

Тема 1

29. Условные предложения 2 и 3 типа. Conditionals Type 2 and 3