Уроки
01. Подготовка к ЕГЭ 4 (Грамматика)
11 мин
02. Подготовка к ЕГЭ 1 (Аудирование)
8 мин
03. Аффиксация. Суффиксы числительных
10 мин
04. Аффиксация. Суффиксы наречий
21 мин
05. Аффиксация. Суффиксы глаголов
13 мин
06. Подготовка к ЕГЭ: Грамматика и лексика
13 мин
07. Подготовка к ЕГЭ 2 (Чтение)
8 мин
08. Подготовка к ЕГЭ (Лексика)
10 мин
09. Приставки глаголов
12 мин
10. Приставки прилагательных
10 мин
11. Приставки существительных
13 мин
12. Аффиксация. Суффиксы прилагательных
22 мин
13. Аффиксация. Суффиксы существительных
17 мин
14. Словообразование
16 мин
15. Предлоги. Сложные и составные
12 мин
16. Предлоги. Простые и производные
14 мин
17. Фразовые глаголы. Мультифразовики. Предложные глаголы
11 мин
18. Фразовые глаголы. Неделимые переходные
9 мин
19. Фразовые глаголы. Непереходные и делимые переходные
13 мин
20. Причастия. Виды причастий. Participle I, II
17 мин
21. Герундий. Его формы и функции в предложении
22. Инфинитив. Infinitive. Формы инфинитива и его функции в предложении
23. Модальные глаголы в косвенной речи. Modals in Reported Speech
24. Передача приказов, просьб и предложений в косвенной речи. Reported Commands(Orders)/ Requests/ Suggestions
25. Косвенные вопросы. Reported Questions
26. Reported speech and reported statements
27. Страдательный залог. Passive Voice. Формы страдательного залога
28. Wishes
29. Условные предложения 2 и 3 типа. Conditionals Type 2 and 3
30. Условные предложения 0 и 1 типа
31. ЕГЭ по английскому языку «Правила игры». Письмо. Задание С1
32. ЕГЭ по английскому языку. «Правила игры». Письмо. Задание С2
33. Будущее продолженное время Future Continuous и будущее завершенное время Future Perfect
34. Будущее простое время Future Simple и оборот be going to для выражения будущего времени
35. Прошедшее завершенное время Past Perfect Simple
36. Прошедшее продолженное время Past Continuous
37. Прошедшее простое время – Past Simple
38. Настоящее завершенно-длительное время – Present Perfect Continuous
39. Настоящее завершенное простое время Present Perfect Simple
40. Настоящее продолженное время – Present Continuous
41. Употребление настоящего простого времени Present Simple