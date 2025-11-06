Грамматика
01. Косвенная речь (специальные вопросы)
14 мин
02. Used to. States and habits in the past (Субтитры)
20 мин
03. Past Simple and Past Continuous
18 мин
04. Past simple and Past Continuous (Субтитры)
21 мин
05. Adverbs. Наречия
19 мин
06. Adverbs. Наречия (Субтитры)
22 мин
07. Использование определённого артикля с именами собственными
12 мин
08. The past perfect tense. Прошедшее совершенное время
17 мин
09. The past perfect tense. Прошедшее совершенное время (Субтитры)
19 мин
10. Past Simple and Past Perfect
10 мин
11. Past Simple and Past Perfect (Субтитры)
12 мин
12. Согласование времён
16 мин
13. Косвенная речь (команды)
14 мин
14. Косвенная речь (утвердительные и отрицательные предложения)
15 мин
15. Косвенная речь (общие вопросы)
14 мин
16. Used to. States and habits in the past
19 мин
17. Косвенная речь (вводные глаголы: начальный уровень)
12 мин
18. Восклицательные предложения
6 мин
19. Prepositions (time, place, direction)
10 мин
20. Prepositions of movement. Предлоги движения (Субтитры)
15 мин
21. Prepositions of movement. Предлоги движения
13 мин
22. Правила использования WHO, WHICH, WHOSE, THAT
16 мин
23. Вопросы к подлежащему и дополнению
17 мин
24. Past simple, past continuous, present perfect, past perfect. Выражение прошедшего времени
13 мин
25. Past simple, past continuous, present perfect, past perfect. Выражение прошедшего времени (Субтитры)
15 мин
26. Особенности использования SO и Neither в кратких предложениях
17 мин
27. Структуры Neither….nor, Either ……or
16 мин
28. Модальные глаголы (особенности употребления глагола should)
9 мин
29. Артикли. Определенный артикль The
18 мин
30. Present Simple and Present Continuous (Субтитры)
15 мин
31. Сравнительная характеристика использования простого прошедшего времени Past Simple и настоящего совершенного времени Present Perfect
11 мин
32. Система изученных времен (Present Simple, Past Simple, Future Simple, Past Continuous, Present Continuous, Present Perfect)
13 мин
33. Использование глаголов MUST и HAVE для выражения долженствования
12 мин
34. Выражение количества: a lot of, many, much, little, a little, few, a few
12 мин
35. Все виды вопросов (общие, специальные, альтернативные, разделительные), ответы на вопросы
16 мин
36. Способы выражения будущего времени: простое будущее время Future Simple Tense и структура to be going to
7 мин
37. Past Simple Passive (Щукина О.В.)
8 мин
38. Passive voice. Present Simple Passive
15 мин
39. Пассивный залог в Present Perfect (Бабий О.Ю.)
8 мин
40. Present Perfect Passive (Щукина О.В.)
7 мин
41. Future Simple Passive
9 мин
42. Артикли. Неопределенный артикль а
17 мин
43. Comparative and superlative adjectives. Прилагательные. Степени сравнения прилагательных
24 мин
44. Comparative and superlative adjectives. Прилагательные. Степени сравнения прилагательных (Субтитры)
28 мин
45. Pronouns. Местоимения
9 мин
46. Pronouns. Местоимения (Субтитры)
11 мин
47. Possessive pronouns
8 мин
48. Придаточные предложения времени и условия
12 мин
49. Повелительное и сослагательное наклонение в английском языке
18 мин
50. Повелительное наклонение (The imperative mood)
11 мин