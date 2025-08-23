Search
Библиотека InternetUrok.ruАнглийский язык, 9 класс Тема 2. Ещё уроки
Назад

Ещё уроки

Тема 2

01. Habits. Food and health. Injuries and personal safety

38 мин

02. Volunteering. Going green

24 мин

03. Festivals and celebrations. Special occasions. Idioms with ‘cake’

23 мин

04. Modal verbs expressing Possibility-Probability-Logical assumptions

29 мин

05. Regular comparative and superlative degrees of adjectives

10 мин

06. Complex Object. Сложное дополнение

16 мин

07. Forms of gerund. Формы герундия

10 мин

08. Придаточные условия относящиеся к прошлому

4 мин

09. Придаточные условия, относящиеся к настоящему и прошлому; их сравнение

10. Сожаления, относящиеся к прошлому

11. Придаточные условия 2 типа

04. Modal verbs expressing Possibility-Probability-Logical assumptions