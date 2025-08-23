Ещё уроки
01. Habits. Food and health. Injuries and personal safety
38 мин
02. Volunteering. Going green
24 мин
03. Festivals and celebrations. Special occasions. Idioms with ‘cake’
23 мин
04. Modal verbs expressing Possibility-Probability-Logical assumptions
29 мин
05. Regular comparative and superlative degrees of adjectives
10 мин
06. Complex Object. Сложное дополнение
16 мин
07. Forms of gerund. Формы герундия
10 мин
08. Придаточные условия относящиеся к прошлому
4 мин
09. Придаточные условия, относящиеся к настоящему и прошлому; их сравнение
10. Сожаления, относящиеся к прошлому
11. Придаточные условия 2 типа