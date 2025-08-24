Уроки
01. Строение и функции белков
18 мин
02. Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание
11 мин
03. Жизненный цикл клетки
14 мин
04. Хромосомная теория наследственности
12 мин
05. Закон чистоты гамет
9 мин
06. Строение и функции АТФ
13 мин
07. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание
12 мин
08. Решение генетических задач на моногибридное скрещивание
12 мин
09. История развития генетики. Гибридологический метод
10 мин
10. Закономерности размножения и развития организмов (обобщающий урок)
13 мин
11. Генетика и здоровье человека. Генные заболевания
9 мин
12. Наследственная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость
9 мин
13. Общебиологические закономерности, проявляющиеся на клеточном и организменном уровнях
10 мин
14. Проблемы генетической безопасности
9 мин
15. Хромосомные болезни. Примеры и причины
8 мин
16. Методы исследования генетики человека
9 мин
17. Закономерности наследственности и изменчивости
8 мин
18. Мутационная теория. Причины мутаций
6 мин
19. Виды мутаций. Генные мутации
6 мин
20. Генетическое определение пола
11 мин
21. Формы размножения организмов. Половое размножение
12 мин