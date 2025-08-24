Уроки
01. Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков
10 мин
02. Решение генетических задач на дигибридное скрещивание
13 мин
03. Решение генетических задач на анализирующее скрещивание
13 мин
04. Изменчивость. Виды изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции
10 мин
05. Виды мутаций. Геномные и хромосомные мутации
6 мин
06. Цитоплазматическая наследственность
10 мин
07. Взаимодействие неаллельных генов
12 мин
08. Кроссинговер. Хромосомные карты
12 мин
09. Генетический код. Транскрипция
11 мин
10. Автотрофное питание. Фотосинтез
17 мин
11. Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. Строение и функции ДНК
12 мин
12. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги
16 мин
13. Сходства и различия в строении клеток растений, животных, грибов
15 мин
14. Индивидуальное развитие. Эмбриональный период
10 мин
15. Индивидуальное развитие. Постэмбриональный период
10 мин
16. Онтогенез - индивидуальное развитие организма
10 мин
17. Оплодотворение
14 мин
18. Развитие половых клеток. Сперматогенез
11 мин
19. Развитие половых клеток. Оогенез
9 мин
20. Формы размножения организмов. Бесполое размножение
14 мин
21. Митоз. Амитоз
12 мин
22. Взаимосвязь строения и жизнедеятельности клеток
13 мин
23. Мейоз
15 мин
24. Регуляция транскрипции и трансляция в клетке
11 мин
25. Обмен веществ и энергии в клетке
12 мин
26. Энергетический обмен в клетке
15 мин
27. Сходство и различия прокариотических и эукариотических клеток
23 мин
28. Строение клетки. Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы
14 мин
29. Строение клетки. Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения
15 мин
30. Строение клетки. Комплекс Гольджи. Эндоплазматическая сеть. Лизосомы. Клеточные включения
31. Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро
32. Строение клетки. Клеточная мембрана
33. Питание клетки
34. Генетический код. Трансляция
35. Вода и её роль в жизнедеятельности клетки
36. Автотрофное питание. Хемосинтез
37. Строение и функции РНК
38. Ферменты – биологические катализаторы. Значение ферментов
39. Функции белков
40. Аминокислоты, белки. Строение белков. Уровни организации белковой молекулы
41. Методы цитологии. Клеточная теория
42. Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки
43. Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки
44. Минеральные вещества и их роль в жизнедеятельности клетки
45. Особенности химического состава клетки
46. Сущность жизни и свойства живого
47. Методы исследования в биологии
48. Краткая история развития биологии