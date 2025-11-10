Основы цитологии
01. Методы цитологии. Клеточная теория
9 мин
02. Особенности химического состава клетки
8 мин
03. Вода и её роль в жизнедеятельности клетки
8 мин
04. Минеральные вещества и их роль в жизнедеятельности клетки
8 мин
05. Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки
10 мин
06. Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки
7 мин
07. Строение и функции белков
18 мин
08. Аминокислоты, белки. Строение белков. Уровни организации белковой молекулы
12 мин
09. Функции белков
11 мин
10. Ферменты – биологические катализаторы. Значение ферментов
13 мин
11. Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. Строение и функции ДНК
12 мин
12. Строение и функции РНК
10 мин
13. Строение и функции АТФ
13 мин
14. Строение клетки. Клеточная мембрана
15 мин
15. Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро
13 мин
16. Строение клетки. Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы
14 мин
17. Строение клетки. Комплекс Гольджи. Эндоплазматическая сеть. Лизосомы. Клеточные включения
13 мин
18. Строение клетки. Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения
15 мин
19. Сходства и различия в строении клеток растений, животных, грибов
15 мин
20. Сходство и различия прокариотических и эукариотических клеток
23 мин
21. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги
16 мин
22. Обмен веществ и энергии в клетке
12 мин
23. Энергетический обмен в клетке
15 мин
24. Питание клетки
12 мин
25. Автотрофное питание. Фотосинтез
17 мин
26. Автотрофное питание. Хемосинтез
11 мин
27. Генетический код. Транскрипция
11 мин
28. Генетический код. Трансляция
10 мин
29. Регуляция транскрипции и трансляция в клетке
11 мин
30. Взаимосвязь строения и жизнедеятельности клеток
13 мин