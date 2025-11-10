01 . Методы цитологии. Клеточная теория 9 мин

02 . Особенности химического состава клетки 8 мин

03 . Вода и её роль в жизнедеятельности клетки 8 мин

04 . Минеральные вещества и их роль в жизнедеятельности клетки 8 мин

05 . Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки 10 мин

06 . Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки 7 мин

07 . Строение и функции белков 18 мин

08 . Аминокислоты, белки. Строение белков. Уровни организации белковой молекулы 12 мин

09 . Функции белков 11 мин

10 . Ферменты – биологические катализаторы. Значение ферментов 13 мин

11 . Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. Строение и функции ДНК 12 мин

12 . Строение и функции РНК 10 мин

13 . Строение и функции АТФ 13 мин

14 . Строение клетки. Клеточная мембрана 15 мин

15 . Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро 13 мин

16 . Строение клетки. Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы 14 мин

17 . Строение клетки. Комплекс Гольджи. Эндоплазматическая сеть. Лизосомы. Клеточные включения 13 мин

18 . Строение клетки. Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения 15 мин

19 . Сходства и различия в строении клеток растений, животных, грибов 15 мин

20 . Сходство и различия прокариотических и эукариотических клеток 23 мин

21 . Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги 16 мин

22 . Обмен веществ и энергии в клетке 12 мин

23 . Энергетический обмен в клетке 15 мин

24 . Питание клетки 12 мин

25 . Автотрофное питание. Фотосинтез 17 мин

26 . Автотрофное питание. Хемосинтез 11 мин

27 . Генетический код. Транскрипция 11 мин

28 . Генетический код. Трансляция 10 мин

29 . Регуляция транскрипции и трансляция в клетке 11 мин