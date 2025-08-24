01 . Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков 10 мин

02 . Решение генетических задач на дигибридное скрещивание 13 мин

03 . Решение генетических задач на анализирующее скрещивание 13 мин

04 . Изменчивость. Виды изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции 10 мин

05 . Виды мутаций. Геномные и хромосомные мутации 6 мин

06 . Цитоплазматическая наследственность 10 мин

07 . Взаимодействие неаллельных генов 12 мин

08 . Кроссинговер. Хромосомные карты 12 мин

09 . Генетический код. Транскрипция 11 мин

10 . Автотрофное питание. Фотосинтез 17 мин

11 . Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. Строение и функции ДНК 12 мин

12 . Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги 16 мин

13 . Сходства и различия в строении клеток растений, животных, грибов 15 мин

14 . Индивидуальное развитие. Эмбриональный период 10 мин

15 . Индивидуальное развитие. Постэмбриональный период 10 мин

16 . Онтогенез - индивидуальное развитие организма 10 мин

17 . Оплодотворение 14 мин

18 . Развитие половых клеток. Сперматогенез 11 мин

19 . Развитие половых клеток. Оогенез 9 мин

20 . Формы размножения организмов. Бесполое размножение 14 мин

21 . Митоз. Амитоз 12 мин

22 . Взаимосвязь строения и жизнедеятельности клеток 13 мин

23 . Мейоз 15 мин

24 . Регуляция транскрипции и трансляция в клетке 11 мин

25 . Обмен веществ и энергии в клетке 12 мин

26 . Энергетический обмен в клетке 15 мин

27 . Сходство и различия прокариотических и эукариотических клеток 23 мин

28 . Строение клетки. Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы 14 мин

29 . Строение клетки. Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения 15 мин

30 . Строение клетки. Комплекс Гольджи. Эндоплазматическая сеть. Лизосомы. Клеточные включения

31 . Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро

32 . Строение клетки. Клеточная мембрана

33 . Питание клетки

34 . Генетический код. Трансляция

35 . Вода и её роль в жизнедеятельности клетки

36 . Автотрофное питание. Хемосинтез

37 . Строение и функции РНК

38 . Ферменты – биологические катализаторы. Значение ферментов

39 . Функции белков

40 . Аминокислоты, белки. Строение белков. Уровни организации белковой молекулы

41 . Методы цитологии. Клеточная теория

42 . Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки

43 . Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки

44 . Минеральные вещества и их роль в жизнедеятельности клетки

45 . Особенности химического состава клетки

46 . Сущность жизни и свойства живого

47 . Методы исследования в биологии