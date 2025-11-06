Search
Библиотека InternetUrok.ruБиология, 6 класс Тема 2. Жизнедеятельность растений
Жизнедеятельность растений

Тема 2

01. Химический состав растений

12 мин

02. Минеральное питание

12 мин

03. Фотосинтез

13 мин

04. Дыхание

10 мин

05. Испарение воды листьями. Листопад

12 мин

06. Передвижение воды и питательных веществ в растении

12 мин

07. Прорастание семян

15 мин

08. Растительный организм как единое целое

11 мин

09. Способы размножения растений

9 мин

10. Размножение споровых растений

13 мин

11. Размножение семенных растений

10 мин

12. Размножение покрытосеменных

13 мин

13. Вегетативное размножение

18 мин

