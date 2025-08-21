Уроки
01. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников
02. Причины эволюции. Эволюция и разнообразие
14 мин
03. Насекомые. Отряды Стрекозы, Подёнки
18 мин
04. Опорно-двигательная система
14 мин
05. Выделительная система
10 мин
06. Эволюция и её доказательства
9 мин
07. Пищеварение
20 мин
08. Размножение
14 мин
09. Пищевые цепи. Взаимосвязь компонентов биоценоза
17 мин
10. Законы РФ об охране животного мира. Охрана и рациональное использование животного мира
17 мин
11. Воздействие человека на животный мир. Домашние животные
15 мин
12. Биоценоз
15 мин
13. Покровы тела
10 мин
14. Класс Млекопитающие. Парнокопытные, Непарнокопытные
17 мин
15. Класс Паукообразные
18 мин
16. Отряд Перепончатокрылые
25 мин
17. Класс Млекопитающие. Приматы
15 мин
18. Класс Млекопитающие.Китообразные, Ластоногие, Хоботные, Хищные.
17 мин
19. Класс млекопитающие. Отряды Грызуны и Зайцеобразные
13 мин
20. Класс Птицы. Отряды Воробьинообразные, Голенастые
16 мин
21. Класс Птицы. Отряды Дневные хищные, Совы и Куриные
13 мин
22. Класс птицы. Отряд Пингвинообразные
13 мин
23. Класс млекопитающие. Отряды Однопроходные, Сумчатые, Насекомоядные и Рукокрылые
16 мин
24. Хелицеровые. Паукообразные
15 мин
25. Тип Членистоногие
11 мин
26. Ракообразные. Многоножки. Насекомые
15 мин
27. Отряды Прямокрылые, Таракановые, Вши, Равнокрылые хоботные, Полужесткокрылые
32 мин
28. Отряды Жесткокрылые, Чешуекрылые, Двукрылые
26 мин
29. Тип хордовые
15 мин
30. Класс Хрящевые рыбы
10 мин
31. Класс Амфибии
10 мин
32. Класс Рептилии. Отряды Черепахи, Крокодилы
11 мин
33. Класс Рептилии. Отряд Чешуйчатые
15 мин
34. Класс костные рыбы
10 мин
35. Классы рыб
10 мин
36. Классы моллюсков
18 мин
37. Моллюски
10 мин
38. Классы кольчатых червей
12 мин
39. Кольчатые черви
12 мин
40. Плоские черви
16 мин
41. Круглые черви
13 мин
42. Ленточные черви
43. Классы кишечнополостных
44. Кишечнополостные
45. Губки
46. Жгутиконосцы, инфузории
47. Корненожки, радиолярии, солнечники, споровики
48. Введение в зоологию