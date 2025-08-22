Уроки
01. Строение организма человека. Органы. Регуляция процессов жизнедеятельности
36 мин
02. Питание и пищеварение
33 мин
03. Науки о человеке. Здоровье и его охрана
22 мин
04. Витамины
23 мин
05. Строение половой системы человека
13 мин
06. Особенности высшей нервной деятельности человека. Эмоции и память
16 мин
07. Психологические особенности личности
9 мин
08. О вреде наркогенных веществ
10 мин
09. Динамика работоспособности. Режим дня
5 мин
10. Ткани
8 мин
11. Биологические ритмы. Сон и его значение
11 мин
12. Органы равновесия, осязания, обоняния, вкуса
12 мин
13. Орган слуха
8 мин
14. Как действуют органы чувств и анализаторы
6 мин
15. Нейрогуморальная регуляция
6 мин
16. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Эндокринная система
4 мин
17. Значение, строение и функционирование нервной системы
9 мин
18. Головной мозг. Строение и функции
13 мин
19. Роль кожи в теплорегуляции
7 мин
20. Предупреждение заболеваний почек
6 мин
21. Строение и функции почек
9 мин
22. Регуляция пищеварения. Гигиена питания
7 мин
23. Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ
10 мин
24. Строение и значение зубов
6 мин
25. Органы пищеварения
7 мин
26. Строение легких. Газообмен в легких и тканях
9 мин
27. Строение органов дыхания
11 мин
28. Первая помощь при кровотечениях
9 мин
29. Предупреждение заболеваний сердца и сосудов
10 мин
30. Движение крови по сосудам
15 мин
31. Движение лимфы
4 мин
32. Строение и работа сердца. Круги кровообращения
12 мин
33. Тканевая совместимость и переливание крови
9 мин
34. Иммунитет
12 мин
35. Внутренняя среда организма. Состав и функции крови
10 мин
36. Развитие опорно-двигательной системы
11 мин
37. Нарушение осанки и плоскостопие
10 мин
38. Работа мышц
8 мин
39. Мышцы. Типы мышц, их строение и значение
6 мин
40. Первая помощь при травмах: растяжениях связок, вывихах суставов, переломах костей
7 мин
41. Скелет конечностей
4 мин
42. Соединение костей
5 мин
43. Скелет. Строение и состав костей
9 мин
44. Системы органов в организме. Уровни организации
6 мин
45. Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность
12 мин