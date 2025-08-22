Search
Библиотека InternetUrok.ru
Биология, 8 класс
Тема 1. Уроки
Уроки

Тема 1

01. Строение организма человека. Органы. Регуляция процессов жизнедеятельности

36 мин

02. Питание и пищеварение

33 мин

03. Науки о человеке. Здоровье и его охрана

22 мин

04. Витамины

23 мин

05. Строение половой системы человека

13 мин

06. Особенности высшей нервной деятельности человека. Эмоции и память

16 мин

07. Психологические особенности личности

9 мин

08. О вреде наркогенных веществ

10 мин

09. Динамика работоспособности. Режим дня

5 мин

10. Ткани

8 мин

11. Биологические ритмы. Сон и его значение

11 мин

12. Органы равновесия, осязания, обоняния, вкуса

12 мин

13. Орган слуха

8 мин

14. Как действуют органы чувств и анализаторы

6 мин

15. Нейрогуморальная регуляция

6 мин

16. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Эндокринная система

4 мин

17. Значение, строение и функционирование нервной системы

9 мин

18. Головной мозг. Строение и функции

13 мин

19. Роль кожи в теплорегуляции

7 мин

20. Предупреждение заболеваний почек

6 мин

21. Строение и функции почек

9 мин

22. Регуляция пищеварения. Гигиена питания

7 мин

23. Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ

10 мин

24. Строение и значение зубов

6 мин

25. Органы пищеварения

7 мин

26. Строение легких. Газообмен в легких и тканях

9 мин

27. Строение органов дыхания

11 мин

28. Первая помощь при кровотечениях

9 мин

29. Предупреждение заболеваний сердца и сосудов

10 мин

30. Движение крови по сосудам

15 мин

31. Движение лимфы

4 мин

32. Строение и работа сердца. Круги кровообращения

12 мин

33. Тканевая совместимость и переливание крови

9 мин

34. Иммунитет

12 мин

35. Внутренняя среда организма. Состав и функции крови

10 мин

36. Развитие опорно-двигательной системы

11 мин

37. Нарушение осанки и плоскостопие

10 мин

38. Работа мышц

8 мин

39. Мышцы. Типы мышц, их строение и значение

6 мин

40. Первая помощь при травмах: растяжениях связок, вывихах суставов, переломах костей

7 мин

41. Скелет конечностей

4 мин

42. Соединение костей

5 мин

43. Скелет. Строение и состав костей

44. Системы органов в организме. Уровни организации

45. Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность

