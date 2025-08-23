Уроки
01. Строение организма человека. Органы. Регуляция процессов жизнедеятельности
36 мин
02. Питание и пищеварение
33 мин
03. Науки о человеке. Здоровье и его охрана
22 мин
04. Гигиена органов пищеварения
30 мин
05. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет
26 мин
06. Обмен веществ и энергии
18 мин
07. Энергозатраты человека и пищевой рацион
18 мин
08. Витамины
23 мин
09. Строение половой системы человека
13 мин
10. Особенности высшей нервной деятельности человека. Эмоции и память
16 мин
11. Психологические особенности личности
9 мин
12. О вреде наркогенных веществ
10 мин
13. Динамика работоспособности. Режим дня
5 мин
14. Ткани
8 мин
15. Биологические ритмы. Сон и его значение
11 мин
16. Органы равновесия, осязания, обоняния, вкуса
12 мин
17. Орган слуха
8 мин
18. Как действуют органы чувств и анализаторы
6 мин
19. Нейрогуморальная регуляция
6 мин
20. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Эндокринная система
4 мин
21. Значение, строение и функционирование нервной системы
9 мин
22. Головной мозг. Строение и функции
13 мин
23. Роль кожи в теплорегуляции
7 мин
24. Предупреждение заболеваний почек
6 мин
25. Строение и функции почек
9 мин
26. Регуляция пищеварения. Гигиена питания
7 мин
27. Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ
10 мин
28. Строение и значение зубов
6 мин
29. Органы пищеварения
7 мин
30. Строение легких. Газообмен в легких и тканях
31. Строение органов дыхания
32. Первая помощь при кровотечениях
33. Предупреждение заболеваний сердца и сосудов
34. Движение крови по сосудам
35. Движение лимфы
36. Строение и работа сердца. Круги кровообращения
37. Тканевая совместимость и переливание крови
38. Иммунитет
39. Внутренняя среда организма. Состав и функции крови
40. Развитие опорно-двигательной системы
41. Нарушение осанки и плоскостопие
42. Работа мышц
43. Мышцы. Типы мышц, их строение и значение
44. Первая помощь при травмах: растяжениях связок, вывихах суставов, переломах костей
45. Скелет конечностей
46. Соединение костей
47. Скелет. Строение и состав костей
48. Системы органов в организме. Уровни организации
49. Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность