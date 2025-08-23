Уроки
01. Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов
6 мин
02. Пищеварение в ротовой полости и в желудке
7 мин
03. Болезни органов дыхания и их предупреждение
10 мин
04. Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь. Сознание
8 мин
05. Закономерности работы головного мозга. Врожденные и приобретенные формы поведения
11 мин
06. Значение и состав пищи
7 мин
07. Регуляция дыхания
5 мин
08. Нарушение кожных покровов и причины повреждения кожи
8 мин
09. Дыхательные движения
6 мин
10. Первая помощь при поражениях органов дыхания
4 мин
11. Структура тела человека
4 мин
12. Биосоциальная природа человека. Науки об организме человека
7 мин
13. Автономный отдел нервной системы
12 мин
14. Развитие человека до рождения и после
15 мин
15. Скелет головы и туловища
6 мин
16. Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём
14 мин
17. Зрительный анализатор
12 мин
18. Роль гормонов в обмене веществ, росте, развитии
10 мин
19. Спинной мозг
7 мин
20. Обменные процессы в организме
6 мин