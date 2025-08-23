Search
Библиотека InternetUrok.ruБиология, 8 класс Тема 1. Уроки
Назад

Уроки

Тема 1

01. Строение организма человека. Органы. Регуляция процессов жизнедеятельности

36 мин

02. Питание и пищеварение

33 мин

03. Науки о человеке. Здоровье и его охрана

22 мин

04. Гигиена органов пищеварения

30 мин

05. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет

26 мин

06. Обмен веществ и энергии

18 мин

07. Энергозатраты человека и пищевой рацион

18 мин

08. Витамины

23 мин

09. Строение половой системы человека

13 мин

10. Особенности высшей нервной деятельности человека. Эмоции и память

16 мин

11. Психологические особенности личности

9 мин

12. О вреде наркогенных веществ

10 мин

13. Динамика работоспособности. Режим дня

5 мин

14. Ткани

8 мин

15. Биологические ритмы. Сон и его значение

11 мин

16. Органы равновесия, осязания, обоняния, вкуса

12 мин

17. Орган слуха

8 мин

18. Как действуют органы чувств и анализаторы

6 мин

19. Нейрогуморальная регуляция

6 мин

20. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Эндокринная система

4 мин

21. Значение, строение и функционирование нервной системы

9 мин

22. Головной мозг. Строение и функции

13 мин

23. Роль кожи в теплорегуляции

7 мин

24. Предупреждение заболеваний почек

6 мин

25. Строение и функции почек

9 мин

26. Регуляция пищеварения. Гигиена питания

7 мин

27. Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ

10 мин

28. Строение и значение зубов

6 мин

29. Органы пищеварения

7 мин

30. Строение легких. Газообмен в легких и тканях

31. Строение органов дыхания

32. Первая помощь при кровотечениях

33. Предупреждение заболеваний сердца и сосудов

34. Движение крови по сосудам

35. Движение лимфы

36. Строение и работа сердца. Круги кровообращения

37. Тканевая совместимость и переливание крови

38. Иммунитет

39. Внутренняя среда организма. Состав и функции крови

40. Развитие опорно-двигательной системы

41. Нарушение осанки и плоскостопие

42. Работа мышц

43. Мышцы. Типы мышц, их строение и значение

44. Первая помощь при травмах: растяжениях связок, вывихах суставов, переломах костей

45. Скелет конечностей

46. Соединение костей

47. Скелет. Строение и состав костей

48. Системы органов в организме. Уровни организации

49. Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность

07. Энергозатраты человека и пищевой рацион