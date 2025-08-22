Уроки
01. Пищеварение в ротовой полости и в желудке
7 мин
02. Закономерности работы головного мозга. Врожденные и приобретенные формы поведения
11 мин
03. Регуляция дыхания
5 мин
04. Нарушение кожных покровов и причины повреждения кожи
8 мин
05. Структура тела человека
4 мин
06. Биосоциальная природа человека. Науки об организме человека
7 мин
07. Автономный отдел нервной системы
12 мин
08. Наследственные и врождённые заболевания. Заболевания, передающиеся половым путём
14 мин
09. Зрительный анализатор
12 мин
10. Роль гормонов в обмене веществ, росте, развитии
10 мин
11. Спинной мозг
7 мин
12. Обменные процессы в организме
6 мин