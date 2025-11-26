Search
Библиотека InternetUrok.ruФизика, 7 класс Тема 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов
Давление твёрдых тел, жидкостей и газов

Тема 4

01. Давление

9 мин

02. Решение задач на расчёт давления

8 мин

03. Давление газа

10 мин

04. Закон Паскаля

15 мин

05. Давление в жидкости и газе

4 мин

06. Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда

8 мин

07. Сообщающиеся сосуды (Н. А. Юдина)

5 мин

08. Атмосферное давление

6 мин

09. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли

10 мин

10. Барометр-анероид. Манометр

7 мин

11. Гидравлический пресс (Н.А. Юдина)

7 мин

12. Действие жидкости и газа на погружённое тело

9 мин

13. Архимедова сила

7 мин

14. Решение задач на расчёт выталкивающей силы

7 мин

15. Плавание тел

7 мин

16. Плавание судов

9 мин

17. Воздухоплавание

8 мин

