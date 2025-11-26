01 . Что изучает физика?

02 . Наблюдения и опыты

09 . Давление твёрдых тел, жидкостей и газов

10 . Гидравлический пресс. Сообщающиеся сосуды (Д. М. Побединский)

11 . Архимедова сила (Д. М. Побединский)

16 . Лабораторная работа № 2. Изучение зависимости пути от времени при равномерном прямолинейном движении

28 мин