01. Температура. Внутренняя энергия
21 мин
02. Способы изменения внутренней энергии (Д. М. Побединский)
23 мин
03. Количество теплоты. Тепловой баланс
28 мин
04. Агрегатные переходы. Теплота сгорания
32 мин
05. Влажность
27 мин
06. Тепловой двигатель
31 мин
07. Тепловые явления. Практика
33 мин
08. Электрические явления
32 мин
09. Электрический ток
24 мин
10. Закон Ома
30 мин
11. Работа и мощность тока
26 мин
12. Электрические явления. Практика
27 мин
13. Магнитное поле
35 мин
14. Геометрическая оптика
32 мин
15. Линзы
25 мин
16. Лабораторная работа № 1. Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела
28 мин
17. Лабораторная работа № 2. Измерение влажности воздуха
21 мин
18. Лабораторная работа № 3. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе
19 мин
19. Лабораторная работа № 4. Получение изображения при помощи линз
22 мин