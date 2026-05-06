Графические задачи

Если задан график, то по его углу наклона можно определить значение величин:

А) Если задан график зависимости перемещения (координаты) от времени, то угловой коэффициент равен скорости.

Б) Если задан график зависимости скорости от времени, то угловой коэффициент равен ускорению.

Если задан график зависимости скорости от времени, то ориентированная площадь под графиком равна перемещению тела.

Пример. Задан график зависимости скорости тела от времени.

Ускорение тела найдем, рассмотрев участок движения с 15 по 45 секунды:

Перемещение тела за все время движения найдем как сумму ориентированных площадей:

Знак минус перед , поскольку график находится ниже оси времени.

Решение задач по кинематике. Краткий алгоритм

1) В задаче происходит движение. Тогда задача относится к теме «Кинематика».

2) Определяем тип движения: равномерное прямолинейное, равноускоренное прямолинейное, равномерное по окружности.

3) Записываем соответствующие уравнения для каждого из участков движения (он может быть и один).

4) Определяем численные значения величин, данных в задаче, и их знаки (если требуется). Определяем соответствие между величинами, данными в задаче.

5) Решаем систему уравнений (возможно одно уравнение) и находим неизвестную величину.

Пример 1. Лодка движется относительно воды со скоростью 6 м/с. Определите скорость течения реки, если время движения лодки по течению из пункта A в пункт B в два раза меньше, чем в обратном направлении.

1) Происходит движение лодки по реке.

2) Про изменение скорости речь не идет – движение равномерное прямолинейное (река).

3) Имеются два участка пути. По течению: ; против течения: .

4) По закону сложения скоростей, при движении по течению скорости складываются: ; при движении против вычитаются: .

Лодка вернулась обратно: .

Время отличается в 2 раза: .

Скорость лодки: .

5) Решаем систему: .

Получаем ответ: .

Пример 2. На нитке длиной 40 см раскручивают грузик так, что он движется с центростремительным ускорением 250 м/с2. Затем его отпускают, и он летит вертикально вверх. Определить максимальную высоту, на которую поднимется грузик.

1) Происходит движение грузика.

2) На первом этапе есть центростремительное ускорение – равномерное движение по окружности. На втором этапе движения с ускорением свободного падения.

3) Первый участок пути, вращение грузика: (другие формулы можно выписать, но они не понадобятся в решении). Второй участок пути, полет грузика: , .

4) Начальная скорость полета грузика равна скорости его вращения по окружности: .

В верхней точке полета скорость тела равна нулю: .

Длина нитки – это радиус вращения грузика: .

Грузик движется под действием силы тяжести, при полете вверх скорость уменьшается: .

Центростремительное ускорение .

5) Решаем систему: .

Получаем ответ: .

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