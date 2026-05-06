Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
Если задан график, то по его углу наклона можно определить значение величин:
А) Если задан график зависимости перемещения (координаты) от времени, то угловой коэффициент равен скорости.
Б) Если задан график зависимости скорости от времени, то угловой коэффициент равен ускорению.
Если задан график зависимости скорости от времени, то ориентированная площадь под графиком равна перемещению тела.
Пример. Задан график зависимости скорости тела от времени.
Ускорение тела найдем, рассмотрев участок движения с 15 по 45 секунды:
Перемещение тела за все время движения найдем как сумму ориентированных площадей:
Знак минус перед , поскольку график находится ниже оси времени.
1) В задаче происходит движение. Тогда задача относится к теме «Кинематика».
2) Определяем тип движения: равномерное прямолинейное, равноускоренное прямолинейное, равномерное по окружности.
3) Записываем соответствующие уравнения для каждого из участков движения (он может быть и один).
4) Определяем численные значения величин, данных в задаче, и их знаки (если требуется). Определяем соответствие между величинами, данными в задаче.
5) Решаем систему уравнений (возможно одно уравнение) и находим неизвестную величину.
Пример 1. Лодка движется относительно воды со скоростью 6 м/с. Определите скорость течения реки, если время движения лодки по течению из пункта A в пункт B в два раза меньше, чем в обратном направлении.
1) Происходит движение лодки по реке.
2) Про изменение скорости речь не идет – движение равномерное прямолинейное (река).
3) Имеются два участка пути. По течению: ; против течения: .
4) По закону сложения скоростей, при движении по течению скорости складываются: ; при движении против вычитаются: .
Лодка вернулась обратно: .
Время отличается в 2 раза: .
Скорость лодки: .
5) Решаем систему: .
Получаем ответ: .
Пример 2. На нитке длиной 40 см раскручивают грузик так, что он движется с центростремительным ускорением 250 м/с2. Затем его отпускают, и он летит вертикально вверх. Определить максимальную высоту, на которую поднимется грузик.
1) Происходит движение грузика.
2) На первом этапе есть центростремительное ускорение – равномерное движение по окружности. На втором этапе движения с ускорением свободного падения.
3) Первый участок пути, вращение грузика: (другие формулы можно выписать, но они не понадобятся в решении). Второй участок пути, полет грузика: , .
4) Начальная скорость полета грузика равна скорости его вращения по окружности: .
В верхней точке полета скорость тела равна нулю: .
Длина нитки – это радиус вращения грузика: .
Грузик движется под действием силы тяжести, при полете вверх скорость уменьшается: .
Центростремительное ускорение .
5) Решаем систему: .
Получаем ответ: .
Ссылки на ресурсы Интернетурока:
http://interneturok.ru/ru/school/physics/7-klass/vzaimodejstvie-tel/reshenie-zadach-na-raschyot-skorosti?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/undefined/reshenie-zadach-povyshennoy-slozhnosti-na-ravnomernoe-dvizhenie?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/zakony-vzaimodejstviya-i-dvizheniya-tel/reshenie-zadach-na-opredelenie-uskoreniya-mgnovennoy-skorosti-i-peremescheniya-pri-ravnouskorennom-pryamolineynom-dvizhenii?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/physics/9-klass/zakony-vzaimodejstviya-i-dvizheniya-tel/reshenie-zadach-po-teme-pryamolineynoe-ravnomernoe-i-neravnomernoe-dvizhenie?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/undefined/zadachi-povyshennoy-slozhnosti-na-ravnoperemennoe-dvizhenie?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/physics/11-klass/undefined/zadachi-na-dvizhenie-s-uskoreniem-svobodnogo-padeniya?seconds=0
Ссылки на сторонние ресурсы:
http://letopisi.org/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/843c56e7-f85b-41c1-9fa4-821611b82def/00149789587719738.htm