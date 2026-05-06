Определите процессы, которые описаны в задаче.

Определите, каким законам подчиняется описанный процесс. Примените, если возможно, модель идеального газа (в большинстве случаем она применима). Связь микропараметров с макропараметрами идеального газа выражается основным уравнением МКТ. Основные макропараметры идеального газа в некотором состоянии связывает уравнение Менделеева – Клапейрона.

Если масса газа не изменяется, то можно использовать уравнение Клапейрона или газовые законы.

Ненасыщенный пар подчиняется всем законам идеального газа, насыщенный – уравнению Менделеева – Клапейрона.

Записываем уравнение, которым будем пользоваться применимо к данной задаче.

Выражаем искомую величину (пользуемся также вспомогательными формулами для выражения величин, т.е. концентрации, плотности и т.д.).