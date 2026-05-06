Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
Определите процессы, которые описаны в задаче.
Определите, каким законам подчиняется описанный процесс. Примените, если возможно, модель идеального газа (в большинстве случаем она применима). Связь микропараметров с макропараметрами идеального газа выражается основным уравнением МКТ. Основные макропараметры идеального газа в некотором состоянии связывает уравнение Менделеева – Клапейрона.
Если масса газа не изменяется, то можно использовать уравнение Клапейрона или газовые законы.
Ненасыщенный пар подчиняется всем законам идеального газа, насыщенный – уравнению Менделеева – Клапейрона.
Записываем уравнение, которым будем пользоваться применимо к данной задаче.
Выражаем искомую величину (пользуемся также вспомогательными формулами для выражения величин, т.е. концентрации, плотности и т.д.).
Вычисляем искомую величину и проверяем ее размерность.
Пример 1: в баллоне электронной лампы объемом содержится молекул азота. Найдите среднеквадратичную скорость молекул газа , если давление в лампе 13,3 мПа.
В задаче описан идеальный газ.
Для определения средней скорости молекул, то есть микропараметра, воспользуемся основным уравнением МКТ для идеального газа: .
Концентрацию молекул запишем как , а масса молекулы имеет вид: .
Тогда подставим все величины в основное уравнение МКТ и получим: .
Выражаем искомую величину: .
Молярная масса азота равна: .
Переведем все величины в СИ: .
Посчитаем и получим результат: .
Ответ: .
Пример 2: при увеличении абсолютной температуры в изобарном процессе в 1,4 раза объем увеличился на . Найдите первоначальный объем.
В задаче рассматривается изобарный процесс, т.е. .
Следовательно, закон Гей-Люссака описывает этот процесс математически: .
Так как температуру увеличили в 1,4 раза, а объем увеличился на , то , а ().
Тогда закон Гей-Люссака можно записать как: .
Получаем ответ: – начальный объем.
Определите процессы, которые описываются в условии. Работа теплового двигателя подчиняется законам термодинамики.
При решении задач из этой темы используйте первый закон термодинамики, уравнение теплового баланса, а также формулу КПД двигателя по определению.
Выразите из записанных уравнений искомую величину, проведите численные расчеты и запишите ответ.
Пример 3: двигатель внутреннего сгорания имеет КПД 30% при температуре сгорания топлива и температуре выхлопных газов . На сколько КПД двигателя меньше, чем КПД идеальной тепловой машины?
1) В задаче спрашивается КПД двигателя при температуре сгорания топлива, значит, используем формулу для термического КПД двигателя идеальной машины:
2) Переведем температуру в К: .
Проведем расчеты: .
3) Тогда искомая величина имеет вид: .
Ответ: на 9% КПД двигателя меньше, чем КПД двигателя идеальной тепловой машины.
Ссылки на ресурсы Интернетурока:
Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах
Решение задач на тему \"Основное уравнение молекулярно-кинетической теории\"
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