Решение задач по законам постоянного тока рассматривалось подробно в уроке 34.

Решение задач по «Электричество и магнетизм». Краткий алгоритм

Определите процесс, который описан в условии задачи: взаимодействие электрических зарядов, действие электрического или магнитного поля на заряд, возникновение ЭДС в движущемся в магнитном поле проводнике и т.д. Проанализируйте задачу (расставьте силы, определите направления полей, если необходимо). Запишите закон, которому подчиняется описанный процесс (взаимодействие зарядов описывается законом Кулона, распределение зарядов подчиняется закону сохранения заряда, действие магнитного поля на проводник с током – сила Ампера и т.д.). При необходимости примените законы динамики, кинематики, если в задаче описано, например, движение частицы под действием сил электростатического или магнитного взаимодействия или частица в состоянии равновесия под действием нескольких сил. Примените выбранные законы к данной задаче с заданными условиями, в рамках выбранной модели, системы координат. Определите, какие величины заданы в условии, какие необходимо найти, и решите полученную систему уравнений.

Пример 1: заряды 90 нКл и -10 нКл закреплены на расстоянии см один от другого. На каком расстоянии от второго заряда нужно разместить третий заряд , чтоб системы была в равновесии?

1. В задаче взаимодействуют два заряда.

2. Чтобы выполнялось условие равновесия, нужно разместить третий заряд на линии, которая проходит через данные два заряда, и поместить его за меньшим по модулю зарядом.

Условие равновесия: .

3. После этого воспользоваться рисунком и записать закон Кулона: .

Учитывая условие равновесия, получаем: .

4. Выразить искомую величину и проверить размерность.

5. Записать ответ: 5 см от второго заряда.

Пример 2: в однородном магнитном поле с индукцией 0,5 Тл равномерно движется проводник длиной 10 см. По проводнику течет ток 2 А. Скорость движения проводника 10 см/с, направлена перпендикулярно вектору магнитной индукции. Найдите мощность, которая необходима для совершения перемещения проводника за 10 с движения.

1) Проводник с током движется в однородном магнитном поле, т.е. сила Ампера равна: .

Где – вектор магнитной индукции, – сила тока, – длина проводника, - угол между направлением вектора магнитной индукции и направлением тока. По условию задачи , то есть .

2) Проводник с током движется равномерно, то есть его перемещение равно: .

3) Работа по перемещению проводника имеет вид: .

4) В свою очередь мощность имеет вид: .

5) Подставив все известные величины в формулу для мощности, получим, что искомая величина будет равна: .

Получаем ответ: .

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