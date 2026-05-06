Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
1) Если задан график зависимости некоторой величины от времени , то можно определить амплитуду колебаний и их период .
2) Если задан рисунок профиля волны, то можно определить амплитуду колебаний волны и длину волны .
Пример: задан график зависимости координаты тела от времени. Определить модуль максимального ускорения тела.
Модуль максимального ускорения тела: . Из графика: и . В формулу требуется подставить циклическую частоту, поэтому записываем её связь с периодом . Получаем: .
1) Проанализировать, какой процесс происходит в задаче (колебания маятника, распространение волны, создание электромагнитной волны и т.д.). Выбрать соответствующие законы, которым подчиняется процесс, и на основе их записать формулы для решения задачи:
если в условии идет речь о маятнике или колебательном контуре, то записать соответствующую формулу для периода колебаний. Колебательный контур может упоминаться не напрямую, а в качестве элемента приемника/передатчика радиоволн;
если в условии идет речь о волне, то записать формулу связи скорости распространения волны, длины волны и частоты: ;
если речь идет о нескольких состояниях системы (маятник или колебательный контур), то записать соответствующий закон сохранения.
2) Определить все величины, данные в условии. Некоторые величины можно определить из рисунка или графика, если он задан. Определить величину, которую требуется найти.
3) Если полученных формул и данных из условия не хватает для решения задачи, то:
записать формулы связи между периодом колебаний, частотой и циклической частотой;
записать формулы связи величин в механических колебаниях и в электромагнитных колебаниях ; .
4) Решить систему полученных уравнений и найти ответ.
Пример: радиоприемник настроен на длину волны 3 м. Как нужно изменить емкость конденсатора в приемнике, чтобы он мог принимать радиоволны с длиной волны 7,5 м.
1) Упоминается приемник радиоволн, записываем формулу для периода колебательного контура (для двух различных ёмкостей): , .
Речь идет о радиоволне, записываем формулу .
2) , . Найти .
3) В выписанных формулах присутствует и частота, и период. Для их связи используем .
4) Получаем систему уравнений:
.
Решая систему, получаем: .
1) Если имеется зеркальная поверхность, то происходит только отражение света.
Если имеется граница раздела двух сред, то происходит преломление света. Также происходит и отражение света, но это стоит учитывать только в том случае, если об этом сказано в задаче. Ход лучей через линзы подчиняется своим законам, которые мы изучали для линз.
2) Строим ход луча (лучей), учитывая, что:
угол падения равен углу отражения ;
угол падения связан с углом преломления: ;
луч, прошедший через главный оптический центр линзы, не преломляется;
луч, параллельный главной оптической оси, преломится и пройдет через фокус линзы (или продолжение луча пройдет через фокус линзы в случае рассеивающей линзы).
3) Если требуется, используем геометрические свойства и формулы.
Пример: луч падает из воздуха в воду под углом к горизонту. Под каким углом к горизонту требуется поставить зеркало в воде, чтобы этот луч после отражения был направлен вертикально вверх.
При преломлении на границе раздела воздух-вода: . Показатели преломления: ; . . Угол падения равен углу отражения, поэтому . Получаем: .
Отличительные особенности – упоминается интерференция, дифракция.
Основная задача – нахождение разности хода. Находится или геометрически, или из известных формул (дифракция на решетке).
Используем условия минимума максимума интерференции. Если в задаче указана частота, то пользуемся формулой .
Пример: как нужно изменить частоту падающего света, чтобы при дифракции на решетке на месте второго интерференционного максимума был первый.
Для дифракционной решетки разность хода: . В задаче речь идет о частоте: . За номер интерференционного максимума отвечает значение . Получаем: .
Тогда . То есть частоту нужно уменьшить в 2 раза.
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