Графические задачи

1) Если задан график зависимости некоторой величины от времени , то можно определить амплитуду колебаний и их период .

2) Если задан рисунок профиля волны, то можно определить амплитуду колебаний волны и длину волны .

Пример: задан график зависимости координаты тела от времени. Определить модуль максимального ускорения тела.

Модуль максимального ускорения тела: . Из графика: и . В формулу требуется подставить циклическую частоту, поэтому записываем её связь с периодом . Получаем: .

Алгоритм решения задач по механическим и электромагнитным колебаниям и волнам

1) Проанализировать, какой процесс происходит в задаче (колебания маятника, распространение волны, создание электромагнитной волны и т.д.). Выбрать соответствующие законы, которым подчиняется процесс, и на основе их записать формулы для решения задачи:

если в условии идет речь о маятнике или колебательном контуре, то записать соответствующую формулу для периода колебаний. Колебательный контур может упоминаться не напрямую, а в качестве элемента приемника/передатчика радиоволн;

если в условии идет речь о волне, то записать формулу связи скорости распространения волны, длины волны и частоты: ;

если речь идет о нескольких состояниях системы (маятник или колебательный контур), то записать соответствующий закон сохранения.

2) Определить все величины, данные в условии. Некоторые величины можно определить из рисунка или графика, если он задан. Определить величину, которую требуется найти.

3) Если полученных формул и данных из условия не хватает для решения задачи, то:

записать формулы связи между периодом колебаний, частотой и циклической частотой;

записать формулы связи величин в механических колебаниях и в электромагнитных колебаниях ; .

4) Решить систему полученных уравнений и найти ответ.

Пример: радиоприемник настроен на длину волны 3 м. Как нужно изменить емкость конденсатора в приемнике, чтобы он мог принимать радиоволны с длиной волны 7,5 м.

1) Упоминается приемник радиоволн, записываем формулу для периода колебательного контура (для двух различных ёмкостей): , .

Речь идет о радиоволне, записываем формулу .

2) , . Найти .

3) В выписанных формулах присутствует и частота, и период. Для их связи используем .

4) Получаем систему уравнений:

.

Решая систему, получаем: .

Решение задач по геометрической оптике

1) Если имеется зеркальная поверхность, то происходит только отражение света.

Если имеется граница раздела двух сред, то происходит преломление света. Также происходит и отражение света, но это стоит учитывать только в том случае, если об этом сказано в задаче. Ход лучей через линзы подчиняется своим законам, которые мы изучали для линз.

2) Строим ход луча (лучей), учитывая, что:

угол падения равен углу отражения ;

угол падения связан с углом преломления: ;

луч, прошедший через главный оптический центр линзы, не преломляется;

луч, параллельный главной оптической оси, преломится и пройдет через фокус линзы (или продолжение луча пройдет через фокус линзы в случае рассеивающей линзы).

3) Если требуется, используем геометрические свойства и формулы.

Пример: луч падает из воздуха в воду под углом к горизонту. Под каким углом к горизонту требуется поставить зеркало в воде, чтобы этот луч после отражения был направлен вертикально вверх.

При преломлении на границе раздела воздух-вода: . Показатели преломления: ; . . Угол падения равен углу отражения, поэтому . Получаем: .

Решение задач по волновой оптике

Отличительные особенности – упоминается интерференция, дифракция. Основная задача – нахождение разности хода. Находится или геометрически, или из известных формул (дифракция на решетке). Используем условия минимума максимума интерференции. Если в задаче указана частота, то пользуемся формулой .

Пример: как нужно изменить частоту падающего света, чтобы при дифракции на решетке на месте второго интерференционного максимума был первый.

Для дифракционной решетки разность хода: . В задаче речь идет о частоте: . За номер интерференционного максимума отвечает значение . Получаем: .

Тогда . То есть частоту нужно уменьшить в 2 раза.

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