Решение задач по теме «Законы постоянного тока». Краткий алгоритм

Если в задаче фигурирует электрическая цепь (а именно: источник ЭДС с внутренним сопротивлением источника, параллельно или последовательно подключенные резисторы, конденсаторы) и спрашивается о нахождении тока, напряжения в цепи или на участке цепи, тогда задача относится к теме «Законы постоянного тока». Изучаем условие задачи (порядок подключения всех элементов, какие именно элементы в цепи), а уже после этого решаем, какое правило применять (при последовательном или параллельном соединении элементов) или какой закон (закон Ома для участка цепи или для полной цепи, закон Джоуля – Ленца). Записываем соответствующие уравнения (закон Ома, закон Джоуля – Ленца, выражение для энергии электрического поля конденсатора) применимо к данной задаче. Определяем, какие величины в условии заданы, а какие требуется найти. Решаем систему уравнений и выражаем искомую величину. Определяем численные значения величин, данных в задаче, и их знаки (если требуется). Определяем соответствие между величинами, данными в задаче. Вычисляем искомую величину из формулы и проверяем её размерность.

Пример 1: два резистора сопротивлением и подключены, как показано на рисунке, к зажимам источника тока напряжением . Определите общую силу тока на участке цепи.

Дан участок электрической цепи, по которому течет электрический ток. Значит, будем применять закон Ома для участка цепи. Резисторы подключены параллельно, поэтому применим формулы для параллельного соединения элементов: общая сила тока на участке цепи будет складываться , напряжение на всех участках цепи будет одинаково , а сопротивление . По закону Ома для участка цепи сила тока и . Тогда искомая сила тока будет равна . Записываем ответ и проверяем размерность: ; .

Пример 2: плоский воздушный конденсатор изготовлен из квадратных пластин со стороной , зазор между которыми равен . Другой плоский конденсатор изготовлен из двух одинаковых пластин со стороной , зазор между которыми также равен , и заполнен непроводящим веществом. Чему равна диэлектрическая проницаемость этого вещества, если электрические ёмкости данных конденсаторов одинаковы?

В задаче описаны конденсаторы с заданными геометрическими параметрами, будем применять формулу для вычисления емкости по геометрическим параметрам. По условию задачи первый конденсатор воздушный – зазор между пластинами заполнен воздухом, то есть его диэлектрическая проницаемость равна . Форма пластин в нашем случае – квадрат, то есть площадь пластин будет равна . Используем тот факт, что ёмкость конденсатора зависит от площади пластин, расстояния между ними и диэлектрической ёмкости вещества . Так как ёмкости одинаковые, то запишем . Тогда искомая величина будет равна: .

Получаем ответ: .

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