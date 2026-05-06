Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
Если в задаче фигурирует электрическая цепь (а именно: источник ЭДС с внутренним сопротивлением источника, параллельно или последовательно подключенные резисторы, конденсаторы) и спрашивается о нахождении тока, напряжения в цепи или на участке цепи, тогда задача относится к теме «Законы постоянного тока».
Изучаем условие задачи (порядок подключения всех элементов, какие именно элементы в цепи), а уже после этого решаем, какое правило применять (при последовательном или параллельном соединении элементов) или какой закон (закон Ома для участка цепи или для полной цепи, закон Джоуля – Ленца).
Записываем соответствующие уравнения (закон Ома, закон Джоуля – Ленца, выражение для энергии электрического поля конденсатора) применимо к данной задаче.
Определяем, какие величины в условии заданы, а какие требуется найти. Решаем систему уравнений и выражаем искомую величину.
Определяем численные значения величин, данных в задаче, и их знаки (если требуется). Определяем соответствие между величинами, данными в задаче.
Вычисляем искомую величину из формулы и проверяем её размерность.
Пример 1: два резистора сопротивлением и подключены, как показано на рисунке, к зажимам источника тока напряжением . Определите общую силу тока на участке цепи.
Дан участок электрической цепи, по которому течет электрический ток. Значит, будем применять закон Ома для участка цепи.
Резисторы подключены параллельно, поэтому применим формулы для параллельного соединения элементов: общая сила тока на участке цепи будет складываться , напряжение на всех участках цепи будет одинаково , а сопротивление .
По закону Ома для участка цепи сила тока и .
Тогда искомая сила тока будет равна .
Записываем ответ и проверяем размерность: ; .
Пример 2: плоский воздушный конденсатор изготовлен из квадратных пластин со стороной , зазор между которыми равен . Другой плоский конденсатор изготовлен из двух одинаковых пластин со стороной , зазор между которыми также равен , и заполнен непроводящим веществом. Чему равна диэлектрическая проницаемость этого вещества, если электрические ёмкости данных конденсаторов одинаковы?
В задаче описаны конденсаторы с заданными геометрическими параметрами, будем применять формулу для вычисления емкости по геометрическим параметрам.
По условию задачи первый конденсатор воздушный – зазор между пластинами заполнен воздухом, то есть его диэлектрическая проницаемость равна .
Форма пластин в нашем случае – квадрат, то есть площадь пластин будет равна .
Используем тот факт, что ёмкость конденсатора зависит от площади пластин, расстояния между ними и диэлектрической ёмкости вещества .
Так как ёмкости одинаковые, то запишем .
Тогда искомая величина будет равна: .
Получаем ответ: .
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Решение задач на тему: \"Электрическое сопротивление. Закон Ома\"
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