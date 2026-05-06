Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
1) Определить процессы, описанные в задаче. Если описано кратковременное взаимодействие тел, то его трудно описать с помощью законов динамики. Если в задаче нас не интересует процесс взаимодействия, а интересует результат, то для решения пользуемся законами сохранения.
2) Изобразите начальное и конечное состояние системы. На рисунке обозначьте направление движения, действующие на тело силы и другие необходимые величины.
3) Укажите направление векторов скорости в начальном и конечном состоянии системы (закон сохранения импульса). Определите, можно ли применять в задаче модель замкнутой системы (есть ли в системе неконсервативные силы, действуют ли на систему внешние силы). Если описан удар, примените модель упругого или неупругого удара.
Выберите нулевой уровень для отсчета потенциальной энергии системы указать на рисунке, какими энергиями обладает система в начальный и конечный момент времени (закон сохранения энергии). Выберите удобную систему координат. Положительное направление осей лучше выбрать в направлении движения.
4) Используя границы применимости законов сохранения, определите, какой закон сохранения можно использовать для решения задачи (полной энергии, механической энергии, импульса).
Для нахождения работы силы трения записываем уравнение для нахождения работы и уравнения для нахождения входящих в него величин.
5) Записать закон сохранения импульса (энергии) для системы.
6) Решить уравнение или систему уравнений и найти неизвестную величину.
Пример 1: граната, летевшая в горизонтальном направлении со скоростью 10 м/с, разорвалась на два осколка массами 1 кг и 1,5 кг, которые разлетелись в противоположные стороны. Скорость большего осколка после разрыва в горизонтальном направлении возросла до 25 м/с. Определите скорость движения меньшего осколка.
1) В данной задаче рассматривается кратковременное взаимодействие: граната разрывается на части мгновенно.
2) Сразу после разрыва сила тяжести не успевает изменить скорости осколков. Систему осколков можно считать замкнутой. Будем применять закон сохранения импульса.
3) Изобразим начальное и конечное состояние системы.
4) Выберем систему координат. Направим ось в сторону движения снаряда до разрыва.
5) Запишем закон сохранения импульса: .
Запишем в проекции на выбранную ось координат: .
6) Скорость движения меньшего осколка: .
Получаем ответ: .
Пример: тело массой 100 г, брошенное вертикально вниз с высоты 20 м со скоростью 10 м/ с, упало на землю со скоростью 20 м/с. Найти работу по преодолению сопротивления воздуха.
1, 2) В задаче описано движущееся тело, силы трения и тяжести выполняют работу по его перемещению. Сила трения является неконсервативной, механическая энергия не сохраняется. Будем применять закон сохранения полной энергии.
3) Выберем нулевой уровень потенциальной энергии на уровне поверхности земли.
4) Используем закон сохранения энергии: в момент начала падения тело обладало механической энергией, включавшей в себя потенциальную энергию, зависящую от высоты, и кинетическую энергию, зависящую от скорости.
В момент удара о землю тело также имело механическую энергию.
Эта энергия не равна начальной. Часть энергии пошла на преодоление силы сопротивления. По закону сохранения энергии, .
5) Решаем уравнение в общем виде: .
6) Получаем выражение для данной задачи: .
Ответ: Работа против силы сопротивления равна 5 Дж.
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