Решение задач на законы сохранения импульса и энергии, работу силы трения. Краткий алгоритм

1) Определить процессы, описанные в задаче. Если описано кратковременное взаимодействие тел, то его трудно описать с помощью законов динамики. Если в задаче нас не интересует процесс взаимодействия, а интересует результат, то для решения пользуемся законами сохранения.

2) Изобразите начальное и конечное состояние системы. На рисунке обозначьте направление движения, действующие на тело силы и другие необходимые величины.

3) Укажите направление векторов скорости в начальном и конечном состоянии системы (закон сохранения импульса). Определите, можно ли применять в задаче модель замкнутой системы (есть ли в системе неконсервативные силы, действуют ли на систему внешние силы). Если описан удар, примените модель упругого или неупругого удара.

Выберите нулевой уровень для отсчета потенциальной энергии системы указать на рисунке, какими энергиями обладает система в начальный и конечный момент времени (закон сохранения энергии). Выберите удобную систему координат. Положительное направление осей лучше выбрать в направлении движения.

4) Используя границы применимости законов сохранения, определите, какой закон сохранения можно использовать для решения задачи (полной энергии, механической энергии, импульса).

Для нахождения работы силы трения записываем уравнение для нахождения работы и уравнения для нахождения входящих в него величин.

5) Записать закон сохранения импульса (энергии) для системы.

6) Решить уравнение или систему уравнений и найти неизвестную величину.

Пример 1: граната, летевшая в горизонтальном направлении со скоростью 10 м/с, разорвалась на два осколка массами 1 кг и 1,5 кг, которые разлетелись в противоположные стороны. Скорость большего осколка после разрыва в горизонтальном направлении возросла до 25 м/с. Определите скорость движения меньшего осколка.

1) В данной задаче рассматривается кратковременное взаимодействие: граната разрывается на части мгновенно.

2) Сразу после разрыва сила тяжести не успевает изменить скорости осколков. Систему осколков можно считать замкнутой. Будем применять закон сохранения импульса.

3) Изобразим начальное и конечное состояние системы.

4) Выберем систему координат. Направим ось в сторону движения снаряда до разрыва.

5) Запишем закон сохранения импульса: .

Запишем в проекции на выбранную ось координат: .

6) Скорость движения меньшего осколка: .

Получаем ответ: .

Пример: тело массой 100 г, брошенное вертикально вниз с высоты 20 м со скоростью 10 м/ с, упало на землю со скоростью 20 м/с. Найти работу по преодолению сопротивления воздуха.

1, 2) В задаче описано движущееся тело, силы трения и тяжести выполняют работу по его перемещению. Сила трения является неконсервативной, механическая энергия не сохраняется. Будем применять закон сохранения полной энергии.

3) Выберем нулевой уровень потенциальной энергии на уровне поверхности земли.

4) Используем закон сохранения энергии: в момент начала падения тело обладало механической энергией, включавшей в себя потенциальную энергию, зависящую от высоты, и кинетическую энергию, зависящую от скорости.

В момент удара о землю тело также имело механическую энергию.

Эта энергия не равна начальной. Часть энергии пошла на преодоление силы сопротивления. По закону сохранения энергии, .

5) Решаем уравнение в общем виде: .

6) Получаем выражение для данной задачи: .

Ответ: Работа против силы сопротивления равна 5 Дж.

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