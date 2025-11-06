Search
Библиотека InternetUrok.ruФизкультура, 8 класс Тема 1. Уроки
Уроки

Тема 1

01. Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений (полный урок)

24 мин

02. Лёгкая атлетика (полный урок)

17 мин

03. Гимнастика (полный урок)

12 мин

04. История возникновения и развития физической культуры

22 мин

05. Основы обучения и самообучения двигательным действиям

11 мин

06. Психические процессы в обучении двигательным действиям

20 мин

07. История лыжного спорта. Основные правила проведения соревнований. Виды передвижений на лыжах: коньковый ход

9 мин

08. Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах

10 мин

