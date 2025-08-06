Search
Библиотека InternetUrok.ruГеография, 5 класс Тема 1. Уроки
Назад

Уроки

Тема 1

01. Численность населения Земли. Расовый состав

14 мин

02. Развитие географических знаний о Земле

23 мин

03. Горы суши

20 мин

04. Вулканы. Горячие источники, гейзеры

22 мин

05. Государства на карте мира

10 мин

06. Географическая широта и географическая долгота. Географические координаты

07. Населенные пункты

10 мин

08. Изображение неровностей земной поверхности на плане

12 мин

09. Литосфера и человек

10 мин

10. Равнины суши

19 мин

11. Движения земной коры

22 мин

12. Горные породы, минералы и полезные ископаемые

15 мин

13. Земная кора — верхняя часть литосферы

13 мин

14. Как люди заселяли Землю

11 мин

15. Градусная сетка

10 мин

16. Географическая карта. Глобус

13 мин

17. Масштаб плана

9 мин

18. Ориентирование на местности

14 мин

19. Движение Земли и солнечный свет

14 мин

20. Зачем нам география и как мы будем её изучать

5 мин

21. Как возникла Земля

11 мин

22. Мы во Вселенной

9 мин

Тема 1

12. Горные породы, минералы и полезные ископаемые