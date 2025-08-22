Уроки
01. Страны – соседи России
14 мин
02. Города России. Урбанизация
16 мин
03. Административно-территориальное устройство России
12 мин
04. Демографическая ситуация в России
22 мин
05. Численность населения России
16 мин
06. Половой и возрастной состав населения России
16 мин
07. Трудовые ресурсы России
15 мин
08. Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны. Закономерности распределения температуры воздуха, осадков и увлажнения по территории России. Част
09. Природа лесостепей и степей
10. Растительный мир России
11. Размещение населения России
12. Сельские поселения и сельское население
11 мин
13. Россия в современном мире
14. Этнический и языковой состав населения России
15. Культурно-исторические особенности народов России. География основных религий
16. ООПТ (особо охраняемые природные территории)
14 мин
17. Засушливые территории России и горные области
18 мин
18. Население и хозяйство лесостепной и степной зон
19. Природа лесных зон. Население и хозяйство лесных зон
20. Животный мир России
21. Природные районы и природно-хозяйственные зоны
22. Миграция населения России
23. Население и хозяйство в Арктике и тундре
24. Подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота
25. Воды и человек. Водные ресурсы
26. Основные типы почв России
27. Почвы и факторы их образования
11 мин
28. Озера, водохранилища, болота
29. Особенности природы морей, омывающих берега России
30. Моря России
31. Климатические пояса и области
32. Климатообразующие факторы
33. Климат и человек
9 мин
34. Закономерности распределение температуры воздуха, осадков и увлажнения по территории России
35. Воздушные массы и их циркуляция
12 мин
36. Литосфера. Рельеф. Человек
37. Полезные ископаемые на территории России
13 мин
38. Зависимость рельефа от внешних геологических процессов
39. Рельеф России
40. Формирование земной коры на территории России
11 мин
41. Особенности рельефа как результат геологической истории формирования территории
8 мин
42. Природные условия и ресурсы России
7 мин
43. Освоение и изучение территории России в XVIII-XIX вв.
13 мин
44. Освоение и изучение территории России в XX-XXI вв.
8 мин
45. Освоение и изучение территории России до XVIII в.
11 мин
46. Различия во времени на территории России
47. Экономико-географическое, транспортно-географическое и геополитическое положение России
48. Государственная территория России. Типы российских границ
49. Размеры территории и физико-географическое положение (ФГП)