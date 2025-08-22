01 . Страны – соседи России 14 мин

02 . Города России. Урбанизация 16 мин

03 . Административно-территориальное устройство России 12 мин

04 . Демографическая ситуация в России 22 мин

05 . Численность населения России 16 мин

06 . Половой и возрастной состав населения России 16 мин

07 . Трудовые ресурсы России 15 мин

08 . Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны. Закономерности распределения температуры воздуха, осадков и увлажнения по территории России. Част

09 . Природа лесостепей и степей

10 . Растительный мир России

11 . Размещение населения России

12 . Сельские поселения и сельское население 11 мин

13 . Россия в современном мире

14 . Этнический и языковой состав населения России

15 . Культурно-исторические особенности народов России. География основных религий

16 . ООПТ (особо охраняемые природные территории) 14 мин

17 . Засушливые территории России и горные области 18 мин

18 . Население и хозяйство лесостепной и степной зон

19 . Природа лесных зон. Население и хозяйство лесных зон

20 . Животный мир России

21 . Природные районы и природно-хозяйственные зоны

22 . Миграция населения России

23 . Население и хозяйство в Арктике и тундре

24 . Подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота

25 . Воды и человек. Водные ресурсы

26 . Основные типы почв России

27 . Почвы и факторы их образования 11 мин

28 . Озера, водохранилища, болота

29 . Особенности природы морей, омывающих берега России

30 . Моря России

31 . Климатические пояса и области

32 . Климатообразующие факторы

33 . Климат и человек 9 мин

34 . Закономерности распределение температуры воздуха, осадков и увлажнения по территории России

35 . Воздушные массы и их циркуляция 12 мин

36 . Литосфера. Рельеф. Человек

37 . Полезные ископаемые на территории России 13 мин

38 . Зависимость рельефа от внешних геологических процессов

39 . Рельеф России

40 . Формирование земной коры на территории России 11 мин

41 . Особенности рельефа как результат геологической истории формирования территории 8 мин

42 . Природные условия и ресурсы России 7 мин

43 . Освоение и изучение территории России в XVIII-XIX вв. 13 мин

44 . Освоение и изучение территории России в XX-XXI вв. 8 мин

45 . Освоение и изучение территории России до XVIII в. 11 мин

46 . Различия во времени на территории России

47 . Экономико-географическое, транспортно-географическое и геополитическое положение России

48 . Государственная территория России. Типы российских границ