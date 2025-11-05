Уроки
01. Виды тетраэдров. Профильный уровень
24 мин
02. Комбинации пространственных тел. Профильный уровень
21 мин
03. Комбинации пространственных тел. Базовый уровень
21 мин
04. Практика. Многогранники. Профильный уровень
22 мин
05. Практика. Многогранники. Базовый уровень
20 мин
06. Практика. Тела вращения. Профильный уровень
21 мин
07. Практика. Тела вращения. Базовый уровень
11 мин
08. Тела вращения. Профильный уровень
30 мин
09. Тела вращения. Базовый уровень
23 мин
10. Многогранники и их свойства. Базовый уровень
20 мин
11. Многогранники и их свойства. Профильный уровень
29 мин
12. Пирамида и призма. Профильный уровень
43 мин
13. Пирамида и призма. Базовый уровень
33 мин
14. Углы в пространстве. Профильный уровень
40 мин
15. Углы в пространстве. Базовый уровень
30 мин
16. Практика. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Профильный уровень
33 мин
17. Практика. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Базовый уровень
33 мин
18. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Профильный уровень
29 мин
19. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Базовый уровень
24 мин
20. Объекты в стереометрии. Профильный уровень
33 мин
21. Объекты в стереометрии. Базовый уровень
33 мин