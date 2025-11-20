01 . Двугранный угол 21 мин

02 . Решение задач 21 мин

03 . Решение задач по теме «Многогранники» 16 мин

04 . Решение задач по теме «Пирамида» 17 мин

05 . Площадь поверхности пирамиды 21 мин

06 . Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы 14 мин

07 . Усеченная пирамида 21 мин

08 . Решение задач по теме "Призма" 15 мин

09 . Простейшие задачи на применение теоремы о трех перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью 18 мин

10 . Задачи на построение сечений в параллелепипеде 30 мин

11 . Построение сечений тетраэдра и параллелепипеда в более сложных случаях 26 мин

12 . Сравнение длин. Задачи в пространстве 18 мин

13 . Параллельность прямой и плоскости 9 мин

14 . Параллелепипед, его свойства. Простейшие задачи на построение сечений 22 мин

15 . Тетраэдр. Задачи на построение 25 мин

16 . Сравнение длин. Задачи на плоскости 17 мин

17 . Пирамиды с боковой гранью, перпендикулярной плоскости основания 20 мин

18 . Пирамиды с высотой в центре вписанной или описанной окружности основания 18 мин

19 . Куб 24 мин

20 . Призма 22 мин

21 . Пирамида 22 мин

22 . Перпендикулярность прямых и плоскостей 23 мин

23 . Параллельность прямых и плоскостей 21 мин

24 . Пирамида. Правильная пирамида

25 . Многогранники. Призма. Задачи на призму

26 . Повторение теории и решение задач по теме "Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей"

27 . Прямоугольный параллелепипед (продолжение)

28 . Прямоугольный параллелепипед

29 . Признак перпендикулярности двух плоскостей

30 . Типовые задачи на применение теоремы о трех перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью

31 . Повторение теории и решение типовых задач на перпендикулярность прямой и плоскости

32 . Повторение теории и решение простейших задач на перпендикулярность прямой и плоскости

33 . Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости

34 . Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости

35 . Повторение теории. Решение более сложных задач по теме "Параллельность прямых и плоскостей"

36 . Повторение теории. Решение задач по теме "Параллельность прямых и плоскостей"

37 . Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми

38 . Скрещивающиеся прямые. Проведение через одну из скрещивающихся прямых плоскости, параллельной другой прямой

39 . Повторение теории. Решение более сложных задач на параллельность прямой и плоскости

40 . Повторение теории. Решение типовых задач на параллельность прямой и плоскости

41 . Решение задач на применение аксиом и их следствий (в пирамиде)

42 . Некоторые следствия из аксиом