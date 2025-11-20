Уроки
01. Двугранный угол
21 мин
02. Решение задач
21 мин
03. Решение задач по теме «Многогранники»
16 мин
04. Решение задач по теме «Пирамида»
17 мин
05. Площадь поверхности пирамиды
21 мин
06. Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы
14 мин
07. Усеченная пирамида
21 мин
08. Решение задач по теме "Призма"
15 мин
09. Простейшие задачи на применение теоремы о трех перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью
18 мин
10. Задачи на построение сечений в параллелепипеде
30 мин
11. Построение сечений тетраэдра и параллелепипеда в более сложных случаях
26 мин
12. Сравнение длин. Задачи в пространстве
18 мин
13. Параллельность прямой и плоскости
9 мин
14. Параллелепипед, его свойства. Простейшие задачи на построение сечений
22 мин
15. Тетраэдр. Задачи на построение
25 мин
16. Сравнение длин. Задачи на плоскости
17 мин
17. Пирамиды с боковой гранью, перпендикулярной плоскости основания
20 мин
18. Пирамиды с высотой в центре вписанной или описанной окружности основания
18 мин
19. Куб
24 мин
20. Призма
22 мин
21. Пирамида
22 мин
22. Перпендикулярность прямых и плоскостей
23 мин
23. Параллельность прямых и плоскостей
21 мин
24. Пирамида. Правильная пирамида
25. Многогранники. Призма. Задачи на призму
26. Повторение теории и решение задач по теме "Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей"
27. Прямоугольный параллелепипед (продолжение)
28. Прямоугольный параллелепипед
29. Признак перпендикулярности двух плоскостей
30. Типовые задачи на применение теоремы о трех перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью
31. Повторение теории и решение типовых задач на перпендикулярность прямой и плоскости
32. Повторение теории и решение простейших задач на перпендикулярность прямой и плоскости
33. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости
34. Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости
35. Повторение теории. Решение более сложных задач по теме "Параллельность прямых и плоскостей"
36. Повторение теории. Решение задач по теме "Параллельность прямых и плоскостей"
37. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми
38. Скрещивающиеся прямые. Проведение через одну из скрещивающихся прямых плоскости, параллельной другой прямой
39. Повторение теории. Решение более сложных задач на параллельность прямой и плоскости
40. Повторение теории. Решение типовых задач на параллельность прямой и плоскости
41. Решение задач на применение аксиом и их следствий (в пирамиде)
42. Некоторые следствия из аксиом
43. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии