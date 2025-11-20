01 . Виды тетраэдров. Профильный уровень 24 мин

02 . Комбинации пространственных тел. Профильный уровень 21 мин

03 . Комбинации пространственных тел. Базовый уровень 21 мин

04 . Практика. Многогранники. Профильный уровень 22 мин

05 . Практика. Многогранники. Базовый уровень 20 мин

06 . Практика. Тела вращения. Профильный уровень 21 мин

07 . Практика. Тела вращения. Базовый уровень 11 мин

08 . Тела вращения. Профильный уровень 30 мин

09 . Тела вращения. Базовый уровень 23 мин

10 . Многогранники и их свойства. Базовый уровень 20 мин

11 . Многогранники и их свойства. Профильный уровень 29 мин

12 . Пирамида и призма. Профильный уровень 43 мин

13 . Пирамида и призма. Базовый уровень 33 мин

14 . Углы в пространстве. Профильный уровень 40 мин

15 . Углы в пространстве. Базовый уровень 30 мин

16 . Практика. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Профильный уровень 33 мин

17 . Практика. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Базовый уровень 33 мин

18 . Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Профильный уровень 29 мин

19 . Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Базовый уровень 24 мин

20 . Объекты в стереометрии. Профильный уровень 33 мин

21 . Объекты в стереометрии. Базовый уровень 33 мин

22 . Примеры экзаменационных задач по геометрии 29 мин

23 . Векторы 23 мин

24 . Решение задач с применением векторов 12 мин

25 . Задачи на разложение вектора по трём некомпланарным векторам (более сложные случаи) 17 мин

26 . Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Задачи 21 мин

27 . Компланарные векторы 15 мин

28 . Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число

29 . Понятие вектора. Равенство векторов

30 . Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника

31 . Правильный тетраэдр; угол и расстояние между противолежащими рёбрами

32 . Пирамида. Правильная и усечённая пирамиды

33 . Повторение теории и решение задач по теме "Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью"

34 . Повторение теории и решение задач по теме "Перпендикулярность прямой и плоскости"

35 . Двугранный угол

36 . Повторение теории по темам «Теорема о трех перпендикулярах», «Угол между прямой и плоскостью»

37 . Угол между прямой и плоскостью

38 . Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах

39 . Повторение теории и решение типовых задач на перпендикулярность прямой и плоскости (продолжение)

40 . Признак перпендикулярности прямой и плоскости

41 . Задачи на тетраэдр

42 . Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей параллелепипеда

43 . Тетраэдр. Задачи на построение сечений в тетраэдре

44 . Свойства параллельных плоскостей

45 . Параллельные плоскости

46 . Повторение теории, решение задач по теме

47 . Повторение теории. Решение простейших задач на параллельность прямой и плоскости

48 . Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых

49 . Решение задач на применение аксиом и их следствий (разные задачи)