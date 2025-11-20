Уроки
01. Виды тетраэдров. Профильный уровень
24 мин
02. Комбинации пространственных тел. Профильный уровень
21 мин
03. Комбинации пространственных тел. Базовый уровень
21 мин
04. Практика. Многогранники. Профильный уровень
22 мин
05. Практика. Многогранники. Базовый уровень
20 мин
06. Практика. Тела вращения. Профильный уровень
21 мин
07. Практика. Тела вращения. Базовый уровень
11 мин
08. Тела вращения. Профильный уровень
30 мин
09. Тела вращения. Базовый уровень
23 мин
10. Многогранники и их свойства. Базовый уровень
20 мин
11. Многогранники и их свойства. Профильный уровень
29 мин
12. Пирамида и призма. Профильный уровень
43 мин
13. Пирамида и призма. Базовый уровень
33 мин
14. Углы в пространстве. Профильный уровень
40 мин
15. Углы в пространстве. Базовый уровень
30 мин
16. Практика. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Профильный уровень
33 мин
17. Практика. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Базовый уровень
33 мин
18. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Профильный уровень
29 мин
19. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Базовый уровень
24 мин
20. Объекты в стереометрии. Профильный уровень
33 мин
21. Объекты в стереометрии. Базовый уровень
33 мин
22. Примеры экзаменационных задач по геометрии
29 мин
23. Векторы
23 мин
24. Решение задач с применением векторов
12 мин
25. Задачи на разложение вектора по трём некомпланарным векторам (более сложные случаи)
17 мин
26. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Задачи
21 мин
27. Компланарные векторы
15 мин
28. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число
29. Понятие вектора. Равенство векторов
30. Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника
31. Правильный тетраэдр; угол и расстояние между противолежащими рёбрами
32. Пирамида. Правильная и усечённая пирамиды
33. Повторение теории и решение задач по теме "Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью"
34. Повторение теории и решение задач по теме "Перпендикулярность прямой и плоскости"
35. Двугранный угол
36. Повторение теории по темам «Теорема о трех перпендикулярах», «Угол между прямой и плоскостью»
37. Угол между прямой и плоскостью
38. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах
39. Повторение теории и решение типовых задач на перпендикулярность прямой и плоскости (продолжение)
40. Признак перпендикулярности прямой и плоскости
41. Задачи на тетраэдр
42. Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей параллелепипеда
43. Тетраэдр. Задачи на построение сечений в тетраэдре
44. Свойства параллельных плоскостей
45. Параллельные плоскости
46. Повторение теории, решение задач по теме
47. Повторение теории. Решение простейших задач на параллельность прямой и плоскости
48. Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых
49. Решение задач на применение аксиом и их следствий (разные задачи)
50. Решение задач на применение аксиом и их следствий (в параллелепипеде)