01 . Соотношения между сторонами и углами треугольника 23 мин

02 . Вписанные и описанные окружности 20 мин

03 . Окружность 23 мин

04 . Решение задач 21 мин

05 . Простейшие задачи в координатах 21 мин

06 . Площадь круга 19 мин

07 . Площадь кругового сектора 15 мин

08 . Длина окружности 14 мин

09 . Формулы для вычисления площади правильного многоугольника и его элементов 26 мин

10 . Правильные многоугольники. Типовые задачи 18 мин

11 . Удвоение медианы 12 мин

12 . Метод масс в геометрии 16 мин

13 . Правильный многоугольник 13 мин

14 . Построение правильных многоугольников 15 мин

15 . Окружность, вписанная в правильный многоугольник 14 мин

16 . Окружность, описанная около правильного многоугольника 16 мин

17 . Угол между векторами 16 мин

18 . Решение задач по теме раздела. Продолжение 2 21 мин

19 . Решение задач по теме раздела. Продолжение 1 18 мин

20 . Решение задач по теме раздела 16 мин

21 . Дополнительные сведения о медиане треугольника 23 мин

22 . Четырёхугольники. Параллелограмм 21 мин

23 . Четыре замечательные точки треугольника 22 мин

24 . Треугольники: признаки равенства и подобия треугольников, их основные элементы и замечательные точки 13 мин

25 . Решение треугольников

26 . Теорема косинусов

27 . Теорема синусов

28 . Теорема о площади треугольника. Формулы для нахождения площадей параллелограмма и треугольника

29 . Формулы для вычисления координат точки

30 . Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество

31 . Решение задач по темам "Уравнение окружности" и "Уравнение прямой". Более сложные случаи

32 . Решение задач по темам "Уравнение окружности" и "Уравнение прямой"