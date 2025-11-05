Уроки
01. Векторы
21 мин
02. Повторение. Треугольники
20 мин
03. Повторение. Окружность и многоугольники
19 мин
04. Повторение. Четырёхугольники
22 мин
05. Практика. Стереометрия. Решение задач
20 мин
06. Тела вращения
24 мин
07. Многогранники. Виды многогранников. Объём
40 мин
08. Движение. Виды движений
27 мин
09. Практика. Решение задач
19 мин
10. Координаты векторов. Операции с векторами.
24 мин
11. Разложение вектора по двум неколлинеарным. Скалярное произведение
25 мин
12. Практика. Решение задач. Векторы. Уравнения прямой и окружности
21 мин
13. Координаты, уравнения прямой и окружности
26 мин