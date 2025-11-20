Search
Библиотека InternetUrok.ruГеометрия, 9 класс Тема 2. Уроки
Уроки

Тема 2

01. Соотношения между сторонами и углами треугольника

23 мин

02. Вписанные и описанные окружности

20 мин

03. Окружность

23 мин

04. Решение задач

21 мин

05. Простейшие задачи в координатах

21 мин

06. Площадь круга

19 мин

07. Площадь кругового сектора

15 мин

08. Длина окружности

14 мин

09. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника и его элементов

26 мин

10. Правильные многоугольники. Типовые задачи

18 мин

11. Удвоение медианы

12 мин

12. Метод масс в геометрии

16 мин

13. Правильный многоугольник

13 мин

14. Построение правильных многоугольников

15 мин

15. Окружность, вписанная в правильный многоугольник

14 мин

16. Окружность, описанная около правильного многоугольника

16 мин

17. Угол между векторами

16 мин

18. Решение задач по теме раздела. Продолжение 2

21 мин

19. Решение задач по теме раздела. Продолжение 1

18 мин

20. Решение задач по теме раздела

16 мин

21. Дополнительные сведения о медиане треугольника

23 мин

22. Четырёхугольники. Параллелограмм

21 мин

23. Четыре замечательные точки треугольника

22 мин

24. Треугольники: признаки равенства и подобия треугольников, их основные элементы и замечательные точки

13 мин

25. Решение треугольников

26. Теорема косинусов

27. Теорема синусов

28. Теорема о площади треугольника. Формулы для нахождения площадей параллелограмма и треугольника

29. Формулы для вычисления координат точки

30. Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество

31. Решение задач по темам "Уравнение окружности" и "Уравнение прямой". Более сложные случаи

32. Решение задач по темам "Уравнение окружности" и "Уравнение прямой"

33. Решение задач по теме "Уравнение прямой"

