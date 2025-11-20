Уроки
01. Соотношения между сторонами и углами треугольника
23 мин
02. Вписанные и описанные окружности
20 мин
03. Окружность
23 мин
04. Решение задач
21 мин
05. Простейшие задачи в координатах
21 мин
06. Площадь круга
19 мин
07. Площадь кругового сектора
15 мин
08. Длина окружности
14 мин
09. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника и его элементов
26 мин
10. Правильные многоугольники. Типовые задачи
18 мин
11. Удвоение медианы
12 мин
12. Метод масс в геометрии
16 мин
13. Правильный многоугольник
13 мин
14. Построение правильных многоугольников
15 мин
15. Окружность, вписанная в правильный многоугольник
14 мин
16. Окружность, описанная около правильного многоугольника
16 мин
17. Угол между векторами
16 мин
18. Решение задач по теме раздела. Продолжение 2
21 мин
19. Решение задач по теме раздела. Продолжение 1
18 мин
20. Решение задач по теме раздела
16 мин
21. Дополнительные сведения о медиане треугольника
23 мин
22. Четырёхугольники. Параллелограмм
21 мин
23. Четыре замечательные точки треугольника
22 мин
24. Треугольники: признаки равенства и подобия треугольников, их основные элементы и замечательные точки
13 мин
25. Решение треугольников
26. Теорема косинусов
27. Теорема синусов
28. Теорема о площади треугольника. Формулы для нахождения площадей параллелограмма и треугольника
29. Формулы для вычисления координат точки
30. Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество
31. Решение задач по темам "Уравнение окружности" и "Уравнение прямой". Более сложные случаи
32. Решение задач по темам "Уравнение окружности" и "Уравнение прямой"
33. Решение задач по теме "Уравнение прямой"