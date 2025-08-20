01 . Формирование изображения на экране монитора

03 . Двоичное кодирование и его практическая значимость

06 . Основные компоненты компьютера и их функции

07 . Всемирная паутина как информационное хранилище

09 . Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места

10 . Информация и её свойства. Носители информации в живой природе

17 мин