Библиотека InternetUrok.ruИстория, 7 класс Тема 1. Уроки
Тема 1

01. Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII веке

33 мин

02. Культура народов России в XVII веке

24 мин

03. Народные движения в XVII веке

19 мин

04. Сословный быт и картина мира русского человека в XVII веке

19 мин

05. Россия при первых Романовых

30 мин

06. Внешняя политика России в XVII в. Россия в системе международных отношений

33 мин

07. Сословный быт. Обычаи и нравы. Повседневная жизнь

13 мин

08. Культура XVII в. Зарождение новой литературы

16 мин

09. Индия в Новое время

9 мин

10. Изменения в культуре и эпоха Возрождения

11 мин

11. Социально-экономическое развитие Европы в начале Нового времени. Повседневная жизнь людей в раннее Новое время

12 мин

12. Великие географические открытия и колонизация Америки

11 мин

13. Свержение монархии и начало революционных войн

18 мин

14. Франция в XVIII в. Начало Великой Французской Революции

7 мин

15. Промышленный переворот и его последствия

9 мин

16. Североамериканские колонии в борьбе за независимость

13 мин

17. Северная Америка накануне европейского вторжения

13 мин

18. Маньчжурское завоевание Китая

7 мин

19. Культура XVII века. Новые явления в архитектуре и живописи

16 мин

20. Регентство царевны Софьи

17 мин

21. Восстание Степана Разина

27 мин

22. Церковная реформа Никона. Продолжение

16 мин

23. Церковная реформа Никона. Урок 1

14 мин

24. Присоединение Украины. Русско-польская война 1654―1667 гг.

24 мин

25. Соляной бунт 1648 г. Соборное уложение 1649 г.

21 мин

26. Царствование Михаила Федоровича

28 мин

27. Земский собор 1613 г. и окончание Смуты

25 мин

28. Второе земское ополчение. Минин и Пожарский

20 мин

29. Смута в царствование Василия Шуйского

32 мин

30. Причины и начало Смуты

19 мин

31. Внутренняя политика с 1725-1762

14 мин

32. Перемены в культуре России в годы петровских реформ.

14 мин

33. Предпосылки петровских реформ

34. Иван IV – начало правления

9 мин

35. Население и хозяйство России в XVI веке

15 мин

36. Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии

19 мин

37. Внутренняя политика Екатерины II

14 мин

38. Османская империя в XVI - XVII вв.

8 мин

39. Экономика России во второй половине XVIII в.

40. Внешняя политика Петра I. Северная война

41. Народы России в XVIII веке

42. Повседневный быт в XVIII веке

43. Развитие художественной культуры

44. Век Просвещения в России

45. Нидерландская революция и образование Республики Соединенных провинций

46. Империя Габсбургов

47. Реформация и королевская власть в Англии XVI в.

48. Распространение Реформации в Европе

49. Реформация и Крестьянская война в Германии

50. Эпоха великих географических открытий

