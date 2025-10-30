Search
01. Химические свойства аминов (Иванцова Я. И.)

11 мин

02. Примеры задач по химии сложных эфиров и жиров

6 мин

03. Геометрия молекул с кратными связями

11 мин

04. Основные принципы номенклатуры органических соединений

16 мин

05. Полимеры этиленового ряда

18 мин

06. Классификация органических соединений

11 мин

07. Каучук и резина

17 мин

08. Физические и химические свойства глюкозы

5 мин

09. Решение качественных задач по органической химии

9 мин

10. Аминосоединения. Классификация, изомерия, названия и физические свойства

9 мин

11. Белки

6 мин

12. Особенности свойств анилина. Получение и применение аминов

5 мин

13. Моносахариды на примере глюкозы. Строение глюкозы

5 мин

14. Изомерия. Виды изомерии. Структурная изомерия, геометрическая, оптическая

8 мин

15. Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот

5 мин

16. Карбоновые кислоты. Строение, физические свойства, номенклатура

5 мин

17. Карбонильные соединения. Строение, изомерия, номенклатура

5 мин

18. Получение и применение спиртов

8 мин

19. Особенности химических свойств многоатомных спиртов и фенолов

9 мин

20. Химические свойства производных бензола. Применение ароматических углеводородов

6 мин

21. Химические свойства бензола

7 мин

22. Арены. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства

9 мин

23. История развития представлений о строении бензола. Понятие об ароматичности

8 мин

24. Получение и применение карбоновых кислот

4 мин

25. Примеры задач на тему «Алканы и циклоалканы»

9 мин

26. Циклоалканы. Особенности малых циклов

11 мин

27. Производные карбоновых кислот. Сложные эфиры

4 мин

28. Аминокислоты. Названия и свойства аминокислот

7 мин

29. Олиго- и полисахариды. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал

5 мин

30. Алканы. Методы получения. Применение

6 мин

31. Алканы. Химические свойства. Реакции с изменением углеродного скелета

5 мин

32. Алканы. Химические свойства. Радикальное замещение на примере реакции галогенирования

7 мин

33. Алканы. Строение молекул, номенклатура, физические свойства

7 мин

34. Понятие о гетероциклических соединениях

5 мин

35. Целлюлоза. Искусственные полимеры

4 мин

36. Химические свойства аминов. Основность аминов (Загорский В.В.)

4 мин

37. Бензин. Октановое число. Способы повышения октанового числа

9 мин

38. Роль метана в парниковом эффекте

13 мин

39. Природные источники углеводородов. Переработка нефти

8 мин

40. Решение задач на определение строения органических веществ

13 мин

41. Углеводы. Классификация и состав углеводов

7 мин

42. Ковалентная связь в органических соединениях

14 мин

43. Геометрия молекул. Понятие о теории гибридизации

13 мин

44. Электронное строение атома углерода

19 мин

45. История развития представлений о строении вещества

11 мин

46. Решение задач на определение состава органических веществ

10 мин

47. Качественный и количественный состав органических веществ. Простейшая и молекулярная формулы

7 мин

48. Предмет органической химии. Роль органических веществ в жизни человека

6 мин

49. Алкадиены. Типы алкадиенов. Особенности свойств сопряженных алкадиенов

8 мин

50. Решение качественных задач-2. Цепочки превращений

