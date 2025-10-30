Уроки
01. Химические свойства аминов (Иванцова Я. И.)
11 мин
02. Примеры задач по химии сложных эфиров и жиров
6 мин
03. Геометрия молекул с кратными связями
11 мин
04. Основные принципы номенклатуры органических соединений
16 мин
05. Полимеры этиленового ряда
18 мин
06. Классификация органических соединений
11 мин
07. Каучук и резина
17 мин
08. Физические и химические свойства глюкозы
5 мин
09. Решение качественных задач по органической химии
9 мин
10. Аминосоединения. Классификация, изомерия, названия и физические свойства
9 мин
11. Белки
6 мин
12. Особенности свойств анилина. Получение и применение аминов
5 мин
13. Моносахариды на примере глюкозы. Строение глюкозы
5 мин
14. Изомерия. Виды изомерии. Структурная изомерия, геометрическая, оптическая
8 мин
15. Химические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот
5 мин
16. Карбоновые кислоты. Строение, физические свойства, номенклатура
5 мин
17. Карбонильные соединения. Строение, изомерия, номенклатура
5 мин
18. Получение и применение спиртов
8 мин
19. Особенности химических свойств многоатомных спиртов и фенолов
9 мин
20. Химические свойства производных бензола. Применение ароматических углеводородов
6 мин
21. Химические свойства бензола
7 мин
22. Арены. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства
9 мин
23. История развития представлений о строении бензола. Понятие об ароматичности
8 мин
24. Получение и применение карбоновых кислот
4 мин
25. Примеры задач на тему «Алканы и циклоалканы»
9 мин
26. Циклоалканы. Особенности малых циклов
11 мин
27. Производные карбоновых кислот. Сложные эфиры
4 мин
28. Аминокислоты. Названия и свойства аминокислот
7 мин
29. Олиго- и полисахариды. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал
5 мин
30. Алканы. Методы получения. Применение
6 мин
31. Алканы. Химические свойства. Реакции с изменением углеродного скелета
5 мин
32. Алканы. Химические свойства. Радикальное замещение на примере реакции галогенирования
7 мин
33. Алканы. Строение молекул, номенклатура, физические свойства
7 мин
34. Понятие о гетероциклических соединениях
5 мин
35. Целлюлоза. Искусственные полимеры
4 мин
36. Химические свойства аминов. Основность аминов (Загорский В.В.)
4 мин
37. Бензин. Октановое число. Способы повышения октанового числа
9 мин
38. Роль метана в парниковом эффекте
13 мин
39. Природные источники углеводородов. Переработка нефти
8 мин
40. Решение задач на определение строения органических веществ
13 мин
41. Углеводы. Классификация и состав углеводов
7 мин
42. Ковалентная связь в органических соединениях
14 мин
43. Геометрия молекул. Понятие о теории гибридизации
13 мин
44. Электронное строение атома углерода
19 мин
45. История развития представлений о строении вещества
11 мин
46. Решение задач на определение состава органических веществ
10 мин
47. Качественный и количественный состав органических веществ. Простейшая и молекулярная формулы
7 мин
48. Предмет органической химии. Роль органических веществ в жизни человека
6 мин
49. Алкадиены. Типы алкадиенов. Особенности свойств сопряженных алкадиенов
8 мин
50. Решение качественных задач-2. Цепочки превращений